Лифт не роскошь, а средство передвижения

Сэкономили на ремонт подъемников

После яркого уличного солнца в подъезде полумрак. На небольшой площадке перед лифтом жильцов встречает большая делегация: представитель завода, руководитель фонда капремонта республики, журналисты. Уместиться сложно, а еще и вопросы задают: как вам новый лифт? Как долго работал старый?

Жильцы дома 4 по улице Красина в Чебоксарах, узнав о причине присутствия столь большого количества народа, отвечали с охотой. «Новый лифт, конечно, лучше старого. Он чистый, ход у него плавный, но быстрый». В этом доме лифт не меняли более 30 лет, хотя срок службы подобных технических устройств в среднем четверть века.

Дом по улице Красина — один из 18, в которых заменили лифты. Всего в городе удалось установить 81 новый подъемник. Средства появились благодаря экономии, что образовалась в ходе торгов на выполнение подрядных работ по капремонту в 2017 году, а также за счет исключаемых объектов, в которых капитальный ремонт не требовался к моменту наступления срока по программе. А сумма получилась немалая — более 145 млн рублей.

Работы по замене лифтов выполняли шесть подрядных организаций. Одна из Чебоксар, остальные — московские предприятия. Представитель предприятия-изготовителя Валерий Макаров о своей работе рассказывал, стоя в кабине лифта: «Преимущества перед старым видны сразу — скорость один метр в секунду, у предыдущего было 70 сантиметров. Установлены частотные преобразователи, чтобы ход был плавный. Панель управления мы разместили низко, чтобы у всех была возможность без усилий нажимать на нужный этаж, плюс здесь есть шрифт Брайаля, для слабовидящих. Есть табло, чтобы пассажир видел, на каком он сейчас этаже. Ну и как бонус — 700 мелодий, чтобы не скучать во время поездки».

Процесс замены и приемки лифта длительный, трехуровненый. Сначала работу проверяет сертифицированный инженерный центр (в Чебоксары приезжали специалисты из Пензы), затем смотрит работу обслуживающая организация — ООО «Горлифт». И третья ступень — когда работу подъемника оценивают представители управляющей компании и фонд капремонта, непосредственно заказчики. Сейчас такую проверку прошли практически все замененные подъемные устройства.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики предполагает, что в этом году вновь удастся сэкономить и в начале следующего года отремонтировать лифты по программе капремонта 2018 года. Сейчас в Чувашии 150 подъемников требуют замены. «К началу лета мы надеемся завершить ремонт всех лифтов, чтобы начать уже ремонт кровель, сделать это в теплое время и не переносить работу на отопительный период. С учетом всей экономии, думаю, сможем и в 2019 году продолжить эту программу», — прокомментировал заместитель министра Максим Иванов.

Конечно, заменить лифт могут не во всех домах, отмечает руководитель НО «Фонд капремонта» Олимпиада Епифанова: «Собираемость взносов в доме должна быть высокая — не менее 90%. Ремонт лифтов проводится без дополнительного финансирования со стороны жильцов. Так мы в какой-то мере поощряем жителей многоквартирных домов, в которых собираемость высокая». Также необходимо экспертное заключение и протокольное решение собственников помещений. При этом также необходимо получить положительное заключение муниципальной комиссии по пересмотру сроков исполнения работ по капремонту. «Хочу отметить, это касается только МКД, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора», — заключила Олимпиада Епифанова.

КСТАТИ

Бюджет фонда капитального ремонта Чувашии в 2018 году — 813,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на ремонт 252 многоквартирных домов. Всего будет проведено более 500 видов работ. По данным НО «Фонд капремонта», это позволит улучшить условия проживания почти 23 тысячам жителей республики.