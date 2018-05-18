Берет Президентского полка

Десятиклассники батыревской школы № 1 Юрий Кубиков и Николай Перепелкин получили васильковые береты Президентского полка России.

Вместе с другими ребятами из школьного военно-патриотического клуба «Патриот» они стали участниками III всероссийской военно-патриотической смены «Служу Отечеству» детского центра «Орленок». Всего на эту смену пригласили 850 ребят из всех регионов России, а также Казахстана и Беларуси.

На закрытие смены сотне мальчишек и девчонок, отличившихся в комплексных тренингах (в основу их, сообщают на сайте военно-патриотического центра «Вымпел», легли методики подготовки личного состава элитных спецподразделений «Альфа», «Вымпел», «Бастион»), торжественно вручили знаменитые васильковые береты. А вместе с головными уборами наши школьники получили и сертификат, удостоверяющий право ношения берета Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России.