С мечтой об Иннополисе

Технологическое будущее страны в надежных руках. Об этом свидетельствуют итоги регионального этапа Всероссийской робототехнической олимпиады. Турнир прошел 22 апреля в Чебоксарах при поддержке «Ростелекома».

В состязании под названием «Еда имеет значение» участвовали более 300 любителей технического творчества в возрасте от 5 до 17 лет. Самую оригинальную конструкторскую разработку в категории «RoboJunior» представил новочебоксарский первоклассник Константин Карпов, спроектировавший «Чудо-печь». Цифровой оператор вручил ему специальный приз. А для ребят постарше — лауреатов в номинациях «Сокращение пищевых отходов», «Творческая категория», «Точное земледелие», «Сортировка посылок», «Футбол RRO» и победителя в номинации «Следование по линии»?— компания организовала поездку в Иннополис.

IТ-город, расположенный в 40 километрах от Казани, имеет статус особой экономической зоны. Основу его составляют технопарк и одноименный университет, специализирующийся на научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Это уникальный наукоград, в котором созданы все условия для получения IТ-образования и профессионального развития.

Для некоторых ребят это не первая поездка. Семиклассник Дима Петров из Новочебоксарска в инновационном городе уже в пятый раз. Впервые был на торжественном открытии Иннополиса в 2015 году. Он оценивал произошедшие в городе перемены и почти наравне с гидом давал пояснения. В творческом багаже мальчика не менее сотни сконструированных роботов. Один из последних — «Робот-футболист», который участвовал в товарищеском матче между дистанционными и автономными машинами во время проведения регионального этапа олимпиады в апреле этого года. Тогда победу одержал автономный искусственный интеллект.

Второклассник Сева Архипов из Новочебоксарска стал лауреатом в номинации «Следование по линии». Конструировать ему помогает папа Андрей, работающий на одном из высокотехнологичных предприятий Чувашии.

Живой любознательности школьников можно только позавидовать. Во время знакомства с технопарком имени А.С. Попова подвижного третьеклассника из чебоксарской школы Севу Дмитриева интересовало все: от резидентов до зарплаты сотрудников. А это явно свидетельствует о серьезности намерений в будущем обосноваться в наукограде.

Насыщенную экскурсионную программу завершил мастер-класс по робототехнике от студентов университета Иннополис. Школьники активировали роботов с помощью различных датчиков. Процессом руководил студент второго курса Михаил. Он отметил, что юные робототехники из Чувашии обладают отличными знаниями. Молодцы, ребята, укрепили имидж родной республики!

Ребята из Чувашии хотят стать «резидентами» технопарка.