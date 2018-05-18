Денис ПАСЛЕР: Мы отработали существенно лучше и надежнее

Т Плюс готово принять «под крыло» чебоксарские котельные и теплосети

«Мы много сделали и получили хороший результат — снижение аварийности на наших станциях и тепловых сетях почти на 20%», — заявил председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер на пресс-конференции, посвященной итогам прохождения возглавляемой им теплогенерирующей компании осенне-зимнего периода и начавшейся летней ремонтной кампании.

Не подарок!

Подготовка к очередному отопительному сезону, по словам Дениса Владимировича, более амбициозна. Объем средств, направляемых на ремонтную кампанию, составит 13 млрд рублей. Плюс 12 млрд рублей инвестиций.

Но при всех успехах сохраняется острая проблема задолженности потребителей — сумма достигла уже 94 млрд рублей. Эти деньги — «огромный потенциал для модернизации сетей и оборудования станций, которую сдерживают наши потребители-должники». Ситуацию с долгами потребителей руководство Т Плюс оценивает как острую.

Отвечая на вопросы участников видеомоста — журналистов 16 регионов территории присутствия Т Плюс, Денис Паслер продемонстрировал хорошее знание «местных» проблем, в том числе вопроса с «чувашским акцентом». Администрация г. Чебоксары недавно расторгла договор с ООО «Коммунальные технологии», у которого в аренде были городские сети и котельные. Руководство республики в числе возможных компаний, которым можно передать имущество, называет и Т Плюс. А заинтересована ли компания в таком «подарке»?

— Вопрос для региона очень актуальный, — подчеркнул топ-менеджер Т Плюс. — Но, во-первых, это не подарок, а зона ответственности, требующая серьезного внимания. Во-вторых, не передача имущества. Аренды сейчас нет, по сути, речь может идти о концессионном соглашении. Если говорить о наших намерениях — да, нам вопрос задавали, интересовались, «будете ли вы участвовать?» Если администрация муниципалитета сформирует предложение выставить имущество на концессию, то мы участвовать действительно будем. Когда управление сконцентрировано в одних руках — это всегда лучше.

Наш ответ проверяющим

В чебоксарской студии видеомоста разговор дополнили директор филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс Андриан Тимофеев и директор филиала «Марий Эл и Чувашии» ЭнергосбыТ Плюс Светлана Жаркова.

Как подчеркнул Андриан Григорьевич, зимние месяцы филиалом пройдены «в штатном режиме». С 1 марта приступили к выполнению ремонтной программы 2018 года. Всего запланирован ремонт 10 турбоагрегатов и 12 котлов, 7 из них уже отремонтированы. В Йошкар-Оле предстоит замена 288 метров трубопроводов теплосети. В Чебоксарах и Новочебоксарске также будут проведены текущие и капитальные ремонты оборудования тепловых сетей.

Объем средств, направляемых на ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию оборудования энергообъектов в Марий Эл и Чувашии, составит свыше 450 млн рублей, что позволит реализовать весь комплекс работ, необходимых для обеспечения качественного энергоснабжения потребителей двух регионов.

Ложкой дегтя, казалось, могла стать информация, опубликованная накануне на сайте Приволжского управления Ростехнадзора, в которой сообщается, что в ходе проверки специалистами этого ведомства на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3 и Чебоксарской ТЭЦ-2 выявлены нарушения обязательных требований при эксплуатации оборудования. Андриан Тимофеев сообщил, что компания в ближайшее время направит в Ростехнадзор мотивированное мнение по замечаниям, указанным в акте проверки. Они будут устранены в согласованные с Ростехнадзором сроки. Вместе с тем он отметил, что они не влияют на надежность электро- и теплоснабжения потребителей.

Тепло рациональное

Для ответа на вопрос корреспондента газеты о состоянии муниципальных сетей и котельных г. Чебоксары, которые могут перейти «под крыло» Т Плюс, по мнению Андриана Григорьевича, прежде всего необходима тщательная работа комиссии по инвентаризации имущества с привлечением представителей энергокомпании.

Директор филиала не обошел вниманием и чрезмерное увлечение некоторых застройщиков индивидуальным отоплением. Известно, что за счет комбинированной выработки тариф тепловой энергии от ТЭЦ ниже, чем от любой котельной. И возведение домов с так называемыми «крышными» и пристроенными котельными в зоне эффективного теплоснабжения от источника с комбинированной выработкой энергии, по его мнению, является нарушением закона о теплоснабжении: «В Чебоксарах построили, к примеру, микрорайон «Кувшинка» — в непосредственной близости от нашего магистрального трубопровода. Там для централизованного отопления — на строительство квартальных сетей — расходы были бы минимальные, но застройщик предпочел газовое отопление».

И новоселам в таких домах нужно задуматься, что со временем оборудование придется менять, все за счет жильцов. В других регионах, судя по заданным представителями их СМИ Денису Паслеру вопросам на эту тему, проблема уже встала во весь рост. Впрочем, и в Чувашии в последнее время рациональный подход берет свое: «Олимп», «Серебряные ключи», «Восточный экспресс» и другие жилые районы планируют подключиться к централизованному отоплению от ТЭЦ-2.

Не пряником единым…

И все же главная проблема — это долги потребителей. Как отметила Светлана Жаркова, общая сумма задолженности потребителей двух республик перед филиалом составляет почти 1,4 млрд рублей. Из них порядка 1,2 млрд — доля чувашских неплательщиков. Головную боль в основном доставляют управляющие компании — их неплатежи превышают 1,0 млрд рублей. При этом беспокоит тенденция банкротства УК с большой задолженностью. Взыскание денег с компаний-банкротов, безусловно, связано с дополнительными сложностями.

Задолженность населения, находящегося на прямых расчетах с энергокомпанией, — более 144,1 млн рублей. Для работы с физическими лицами, накопившими долги за отопление и горячее водоснабжение за 6 и более месяцев, филиалом ЭнергосбыТа привлечено коллекторское агентство. За месяц работы им взыскано более 2,6 млн рублей.

Сотрудничество с коллекторами Светлана Александровна оценивает как вынужденную меру — без кнута с недобросовестными клиентами никак… Хотя с большим удовольствием энергетики в работе с потребителями используют «пряники». Зимой подвели итоги акции «В Новый год — без долгов!» — самые добросовестные потребители получили ценные подарки от энергокомпании. А в апреле стартовала акция «Весна — тают пени!» До 30 мая клиенты компании–физические лица могут погасить имеющуюся задолженность без взимания пени.