В Чувашии открывается новый сельских клуб

Пять клубов — за один год

Еще один новый сельский Дом культуры откроет свои двери в Чувашии в этом году. В деревне Бахтигильдино Батыревского района состоялась закладка первого камня СДК на 100 посадочных мест.

Первый камень закладывали в торжественной обстановке. В Бахтигильдино приехали руководители Минкультуры и Минстроя республики Константин Яковлев и Владимир Михайлов. Сельчане ждут Дом культуры уже долгие годы, поэтому на закладке первого камня их было немало. Стоимость объекта — более одиннадцати с половиной миллионов рублей. Из местного бюджета в эту сумму «влито» около 600 тысяч, остальные деньги — республиканские.

По данным Минкультуры Чувашии, этот Дом культуры — один из пяти, строительство которых начинается в нынешнем году. Кроме Бахтигильдино современные клубы должны появиться в деревнях Большие Шиуши Аликовского и Починок-Инели Комсомольского районов, в селах Малые Кармалы Ибресинского и Шихазаны Канашского районов. Это строительство ведется в соответствии с Указом Главы Чувашии от 28 октября 2015 года «О мерах по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности». Всего на 2018-2019 годы на эти цели выделено 65,1 млн рублей.