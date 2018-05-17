19 мая в Чебоксарах пройдёт День здоровья и спорта

19 мая, в субботу, городские спортивные школы снова распахнут свои двери для всех желающих, чтобы провести очередной День здоровья и спорта с пользой и удовольствием.
Жителей Чебоксар ожидает комплекс спортивных мероприятий и бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг.
Муниципальные спортшколы г. Чебоксары предоставят следующий комплекс услуг (адреса, время):
|
г.Чебоксары, ул. Кадыкова, 16а
51-36-04
|
Турнир по мини-футболу среди детей
|
09.00 — 16.00
|
Занятие по китайской гимнастике тайцзи
|
11.00 — 12.00
|
Зал для игры в бадминтон
|
16.00 — 19.00
|
г.Чебоксары, Н.Лапсары, ул. Совхозная, 2 б
(лыжная база) 50-75-11
|
Предоставление трасс для прогулок
(2 км,3 км.)
|
08.00 — 20.00
|
Бассейн
«СШ им. А. И. Тихонова»
Н. Лапсары, ул. Совхозная, 9
|
Только при предъявлении медицинской справки для посещения бассейна.
Дети до 16 лет только в сопровождении взрослых.
Единовременная пропускная способность плавательного бассейна- 24 человека. Время занятия одного человека составляет один час.
|
08.00 — 14.00
|
Поселок Сосновка,
пер. Школьный, 1
40-52-58
СОШ № 29 г. Чебоксары
спортивный зал
|
Проведение открытого первенства МБУ «СШ № 10» г. Чебоксары по художественной гимнастике
|
10.00 — 11.30
13.00 — 18.00
|
СШ № 10
спортивный зал
|
Проведение первенства МБУ «СШ № 10» г. Чебоксары по фитнес-аэробике «Солнечный лучик»
|
10.00 — 11.30
13.00 — 18.00
|
СШ № 10
спортивный зал
|
СШ № 10
спортивный зал
|
Мастер-класс по степам
«Маmmа-Мia»
|
11.30 — 12.00
|
СШ № 10
спортивный зал
|
Флеш-моб «Мой талисман»
|
12.00 — 13.00
|
прокат
|
Семейная велопрогулка «Вся семья и я!»
|
18.00 – 20.00
|
тренажерный зал
|
Физкультурно-оздоровительное занятие в тренажёрном зале для подростков и молодёжи
|
г. Чебоксары,
ул. Гагарина, 40
|
Тренажерный зал
|
8.00 — 20.00
(19.00 — начало
последнего сеанса)
|
Бассейн
(вход бесплатный)
|
Взрослый бассейн:
сеанс 0800-0900
сеанс 0900-1000
сеанс 1200-1300
сеанс 1300-1400
сеанс 1400-1500
сеанс 1600-1700
сеанс 1700-1800
сеанс 1800-1900
сеанс 1900-2000
Детский бассейн
(вход строго по справкам):
сеанс 0800-0900
сеанс 0900-1000
сеанс 1200-1300
сеанс 1300-1400
сеанс 1400-1500
сеанс 1600-1700
сеанс 1700-1800
сеанс 1800-1900
сеанс 1900-2000
|
Тренажерный зал
(вход бесплатный)
|
0800-2000
|
Крытый тренировочный каток
«Новое поколение»
(вход бесплатный)
|
1015-1130
1155-1310
|
г.Чебоксары,
ул. Кукшумская, 7
50-31-91
|
День открытых дверей (предоставление на безвозмездной основе тренажерного зала)
|
10.00-16.00
|
День открытых дверей (предоставление на безвозмездной основе тренажерного зала)
|
10.00-18.00
|
(ФОК, Эгерский бульвар, 40 А)
|
День открытых дверей (предоставление на безвозмездной основе зала бокса)
|
10.00-18.00
|
70-07-46
|
День открытых дверей (бассейн)
Абонементы будут раздаваться в 2 этапа. 1 этап – 7.30 до 12.30; 2 этап- 13.45 до 18.45 (18.45- последний сеанс)
|
7.30 – 18.45
|
МБУ «СШ по баскетболу им. В.И. Грекова»
г.Чебоксары,
ул.М.Павлова,9
45-02-63
|
Зал и инвентарь для игр в стрит-баскет, бросков
Тренажерный зал
Открытое тренировочное занятие
|
08.00-12.00
16.00-19.00
08.00-14.00
12.30-15.00
|
г.Чебоксары,
ул.Ленинградская, 34
62-60-73
|
Открытые турниры по шахматам и шашкам
|
11.00
|
Стадион СШ «Энергия»
|
Матчевая встреча по футболу среди ветеранов
|
9.00
|
г.Чебоксары,
ул.К.Маркса 17/12,
тел. 62-06-12
|
День открытых дверей для любителей настольных игр (шашки, шахматы, новус, джакколо, шаффлборд)и игры дартс.
|
09.00 – 17.00
|
Стадион «Волга»
ул. Коллективная, 3
тел. 39-03-66
|
Игра по мини-футболу среди жителей микрорайона
|
11.00 — 14.00
|
г. Чебоксары,
пр. Машиностроителей, 1а
22-29-01
Спортзал
«СОШ №1»
|
Соревнования по волейболу
|
16.00
|
Универсальная площадка Эгерский б-р, 33.
|
Соревнование по мини футболу среди дворовых команд
|
10.00
|
Спортзал «Заволжской СОШ»
|
Товарищеский матч по футболу между командами «Санаторий» и «Октябрьский»
|
16.00
|
Спортивный клуб «Комета»
|
Физкультурно-оздоровительная работа
(шашки, дартс, настольный теннис, бильярд)
|
15.00-18.00
|
АУ ФСК «Восток»
|
Занятия в тренажерном зале
|
09.00-17.00
|
МБУ «СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им.И.Солдатовой»
г. Чебоксары,
ул. М.Павлова, 9А
45-81-44
|
Бесплатное предоставление физкультурно-оздоровительных услуг по настольному теннису
Место проведения: ФОК МБУ «СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им.И.Солдатовой»
|
09.00-14.00