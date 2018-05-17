19 мая в Чебоксарах пройдёт День здоровья и спорта

Турнир по мини-футболу среди детей

Занятие по китайской гимнастике тайцзи

Зал для игры в бадминтон

Предоставление трасс для прогулок

Бассейн «СШ им. А. И. Тихонова» Н. Лапсары, ул. Совхозная, 9

Только при предъявлении медицинской справки для посещения бассейна. Дети до 16 лет только в сопровождении взрослых. Единовременная пропускная способность плавательного бассейна- 24 человека. Время занятия одного человека составляет один час.