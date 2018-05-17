19 мая в Чебоксарах пройдёт День здоровья и спорта

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
 

19 мая, в субботу, городские спортивные школы снова распахнут свои двери для всех желающих, чтобы провести очередной День здоровья и спорта с пользой и удовольствием.

Жителей Чебоксар  ожидает комплекс спортивных мероприятий и бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг.

 Муниципальные спортшколы г. Чебоксары предоставят следующий комплекс услуг (адреса, время):

 

МБУ  «СШ № 1»

г.Чебоксары, ул. Кадыкова, 16а

51-36-04

 

Турнир по мини-футболу среди детей

09.00 — 16.00

  
 

Занятие по китайской гимнастике тайцзи

11.00 — 12.00

  
 

Зал для игры в бадминтон

16.00 — 19.00

  
 

МБУ  «СШ им. А. И. Тихонова»

г.Чебоксары, Н.Лапсары, ул. Совхозная, 2 б

(лыжная база) 50-75-11

Предоставление трасс для прогулок

(2 км,3 км.)

 

 

08.00 — 20.00

  
 

Бассейн

«СШ им. А. И. Тихонова»

Н. Лапсары, ул. Совхозная, 9

Только при предъявлении медицинской справки для посещения бассейна.

Дети до 16 лет только в сопровождении взрослых.

Единовременная пропускная способность плавательного бассейна- 24 человека. Время занятия одного человека составляет один час.

08.00 — 14.00

  
 

МБУ «СШ №10»

Поселок Сосновка,

пер. Школьный, 1

40-52-58

 

СОШ № 29 г. Чебоксары

спортивный зал

Проведение открытого первенства МБУ «СШ № 10» г. Чебоксары по художественной гимнастике

 

 

 

 10.00 — 11.30

13.00 — 18.00

  
 

СШ № 10

 спортивный зал

Проведение первенства МБУ «СШ № 10» г. Чебоксары по фитнес-аэробике «Солнечный лучик»

10.00 — 11.30

13.00 — 18.00

  
 

СШ № 10

спортивный зал

  
 

СШ № 10

 спортивный зал

Мастер-класс по степам

«Маmmа-Мia»

11.30 — 12.00

  
 

СШ № 10

 спортивный зал

Флеш-моб  «Мой талисман»

12.00 — 13.00

  
 

прокат

Семейная  велопрогулка «Вся семья и я!»

18.00 – 20.00

  
 

тренажерный зал

Физкультурно-оздоровительное занятие в тренажёрном зале для подростков и молодёжи

    
 

МБУ «СШ» Спартак»

г. Чебоксары,

ул. Гагарина, 40

Тренажерный зал

8.00 — 20.00

(19.00 — начало

последнего сеанса)
 

Бассейн

(вход бесплатный)

Взрослый бассейн:

сеанс 0800-0900

сеанс 0900-1000

сеанс 1200-1300

сеанс 1300-1400

сеанс 1400-1500

сеанс 1600-1700

сеанс 1700-1800

сеанс 1800-1900

сеанс 1900-2000

Детский бассейн

(вход строго по справкам):

сеанс 0800-0900

сеанс 0900-1000

сеанс 1200-1300

сеанс 1300-1400

сеанс 1400-1500

сеанс 1600-1700

сеанс 1700-1800

сеанс 1800-1900

сеанс 1900-2000
 

Тренажерный зал

(вход бесплатный)

0800-2000
 

Крытый тренировочный каток

«Новое поколение»

(вход бесплатный)

1015-1130

1155-1310
 

МБУ «СШ им. В.С. Соколова»

г.Чебоксары,

ул. Кукшумская, 7

50-31-91

День открытых дверей (предоставление на безвозмездной основе тренажерного зала)

 

 

10.00-16.00
 

День открытых дверей (предоставление на безвозмездной основе тренажерного зала)

 

10.00-18.00
 

(ФОК, Эгерский бульвар, 40 А)

День открытых дверей (предоставление на безвозмездной основе зала бокса)

 

10.00-18.00
 

70-07-46

День открытых дверей (бассейн)

Абонементы будут раздаваться в 2 этапа. 1 этап – 7.30 до 12.30; 2 этап- 13.45 до 18.45 (18.45- последний сеанс)

7.30 – 18.45
 

МБУ «СШ по баскетболу им. В.И. Грекова»

г.Чебоксары,

ул.М.Павлова,9

45-02-63

Зал и инвентарь для игр в стрит-баскет, бросков

 

Тренажерный зал

Открытое  тренировочное занятие

08.00-12.00

16.00-19.00

08.00-14.00

12.30-15.00

  
 

МБУ «СШ «Энергия»

г.Чебоксары,

ул.Ленинградская, 34

62-60-73

Открытые турниры по шахматам и шашкам

11.00

  
 

Стадион СШ «Энергия»

Матчевая встреча по футболу среди ветеранов

9.00

  

МБУ «САШ»

г.Чебоксары,

ул.К.Маркса 17/12,

тел. 62-06-12

День открытых дверей для любителей настольных игр (шашки, шахматы, новус, джакколо, шаффлборд)и игры дартс.

 

 

   09.00 – 17.00

 

 

 

 

 

  

Стадион  «Волга»

ул. Коллективная, 3

тел. 39-03-66

 

 

 

 

Игра по мини-футболу среди жителей микрорайона

 

 

 

 

 

 

 

11.00 — 14.00

 

 

 

 

 

  

АУ «ФСК «Восток»

г. Чебоксары,

пр. Машиностроителей, 1а

22-29-01

 

Спортзал

«СОШ №1»

Соревнования по волейболу

16.00

 

  

Универсальная площадка Эгерский б-р, 33.

Соревнование по мини футболу среди дворовых команд

10.00

  

Спортзал «Заволжской СОШ»

Товарищеский матч  по футболу между командами «Санаторий» и «Октябрьский»

16.00

  

Спортивный клуб «Комета»

Физкультурно-оздоровительная работа

(шашки, дартс, настольный теннис, бильярд)

15.00-18.00

  

АУ ФСК «Восток»

Занятия в тренажерном зале

09.00-17.00

  

МБУ «СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им.И.Солдатовой»

 

г. Чебоксары,

ул. М.Павлова, 9А

 

45-81-44

Бесплатное предоставление физкультурно-оздоровительных услуг по настольному теннису

Место проведения: ФОК МБУ «СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им.И.Солдатовой»

09.00-14.00

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