В Чебоксарах пройдёт первенство России по настольному теннису

С 22 по 28 мая в Чебоксарах пройдет Первенство России по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет.
В соревнованиях примут участие 64 мальчика и 64 девочки — победители и призеры первенств Центрального, Приволжского, Северо-западного, Уральского, Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга, а также спортсмены с наивысшим рейтингом по итогам прошедших соревнований.
Чувашию на соревнованиях будут представлять Анастасия Иванова, Екатерина Иванова, Елизавета Малышкина, Юлия Пуговкина и Алексей Мазяров. Соревнования пройдут в городской спортивной школе олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой.
Расписание соревнований
Вторник 22 мая
День приезда участников
12.00-17.00 Мандатная комиссия. Регистрация участников
14.00-20.00 Опробование игровых площадок
18.00 Совместное заседание ГСК и тренеров-представителей
19.00 Жеребьёвка группового этапа мальчиков и девочек
Среда, 23 мая
10:00-14:40 Девочки. Квалификация (1-5 тур)
10:00-15:00 Регистрация пар девочек
14:45 Торжественное открытие
15:30-20:10 Мальчики. Квалификация (1-5 тур)
15:00-20:00 Регистрация пар мальчиков
Четверг, 24 мая
10:00-12:15 Девочки. Квалификация (6-7 тур)
10:00-20:00 Регистрация смешанных пар
11:50-13:30 Девочки. Пары (1/16, 1/8, 1/4)
14:30-16:45 Мальчики. Квалификация (6-7 тур)
16:20-18:00 Мальчики. Пары (1/16, 1/8, 1/4)
Пятница, 25 мая
10:00-13:20 Девочки. 1-32 место, 33-64 место
14:00-16:00 Смешанные пары (1/32, 1/16, 1/8)
16:30-19:50 Мальчики. 1-32 место, 33-64 место
Суббота, 26 мая
10:00-13:00 Девочки. 1-32 место, 33-64 место
13:00-14:00 Девочки, мальчики. Пары (1/2)
14:00-15:15 Смешанные пары (1/4, 1/2)
15:30-18:30 Мальчики. 1-32 место, 33-64 место
Воскресенье, 27 мая
10:00-11:40 Мальчики, девочки. 3-6 место
12:00 Смешанные пары за 1 место
12:30 Девочки. Пары за 1 место
13:00 Мальчики. Пары за 1 место
13:30 Девочки за 1 место
14:00 Мальчики за 1 место
15:00 Награждение победителей и призёров
Понедельник, 28 мая
День отъезда участников
Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Чувашской Республики