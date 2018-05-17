В Чебоксарах пройдёт первенство России по настольному теннису

С 22 по 28 мая в Чебоксарах пройдет Первенство России по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет.

В соревнованиях примут участие 64 мальчика и 64 девочки — победители и призеры первенств Центрального, Приволжского, Северо-западного, Уральского, Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга, а также спортсмены с наивысшим рейтингом по итогам прошедших соревнований.

Чувашию на соревнованиях будут представлять Анастасия Иванова, Екатерина Иванова, Елизавета Малышкина, Юлия Пуговкина и Алексей Мазяров. Соревнования пройдут в городской спортивной школе олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой.

Расписание соревнований

Вторник 22 мая

День приезда участников

12.00-17.00 Мандатная комиссия. Регистрация участников

14.00-20.00 Опробование игровых площадок

18.00 Совместное заседание ГСК и тренеров-представителей

19.00 Жеребьёвка группового этапа мальчиков и девочек

Среда, 23 мая

10:00-14:40 Девочки. Квалификация (1-5 тур)

10:00-15:00 Регистрация пар девочек

14:45 Торжественное открытие

15:30-20:10 Мальчики. Квалификация (1-5 тур)

15:00-20:00 Регистрация пар мальчиков

Четверг, 24 мая

10:00-12:15 Девочки. Квалификация (6-7 тур)

10:00-20:00 Регистрация смешанных пар

11:50-13:30 Девочки. Пары (1/16, 1/8, 1/4)

14:30-16:45 Мальчики. Квалификация (6-7 тур)

16:20-18:00 Мальчики. Пары (1/16, 1/8, 1/4)

Пятница, 25 мая

10:00-13:20 Девочки. 1-32 место, 33-64 место

14:00-16:00 Смешанные пары (1/32, 1/16, 1/8)

16:30-19:50 Мальчики. 1-32 место, 33-64 место

Суббота, 26 мая

10:00-13:00 Девочки. 1-32 место, 33-64 место

13:00-14:00 Девочки, мальчики. Пары (1/2)

14:00-15:15 Смешанные пары (1/4, 1/2)

15:30-18:30 Мальчики. 1-32 место, 33-64 место

Воскресенье, 27 мая

10:00-11:40 Мальчики, девочки. 3-6 место

12:00 Смешанные пары за 1 место

12:30 Девочки. Пары за 1 место

13:00 Мальчики. Пары за 1 место

13:30 Девочки за 1 место

14:00 Мальчики за 1 место

15:00 Награждение победителей и призёров

Понедельник, 28 мая

День отъезда участников

Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Чувашской Республики