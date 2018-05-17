В Чебоксарах пройдёт первенство России по настольному теннису

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
 

С 22 по 28 мая в Чебоксарах пройдет  Первенство России по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет.

В соревнованиях примут участие 64 мальчика и 64 девочки — победители и призеры первенств Центрального, Приволжского, Северо-западного, Уральского, Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга, а также спортсмены с наивысшим рейтингом по итогам прошедших соревнований.

Чувашию на соревнованиях будут представлять Анастасия Иванова, Екатерина Иванова, Елизавета Малышкина, Юлия Пуговкина и Алексей Мазяров. Соревнования пройдут в городской спортивной школе олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой.

Расписание соревнований

Вторник 22 мая

День приезда участников

12.00-17.00   Мандатная комиссия. Регистрация участников

14.00-20.00   Опробование игровых площадок

18.00     Совместное заседание ГСК и тренеров-представителей

19.00    Жеребьёвка группового этапа мальчиков и девочек

Среда, 23 мая

10:00-14:40    Девочки. Квалификация (1-5 тур)

10:00-15:00    Регистрация пар девочек

14:45    Торжественное открытие

15:30-20:10    Мальчики. Квалификация (1-5 тур)

15:00-20:00    Регистрация пар мальчиков

Четверг, 24 мая

10:00-12:15    Девочки. Квалификация (6-7 тур)

10:00-20:00    Регистрация смешанных пар

11:50-13:30    Девочки. Пары (1/16, 1/8, 1/4)

14:30-16:45    Мальчики. Квалификация (6-7 тур)

16:20-18:00    Мальчики. Пары (1/16, 1/8, 1/4)

Пятница, 25 мая

10:00-13:20    Девочки. 1-32 место, 33-64 место

14:00-16:00    Смешанные пары (1/32, 1/16, 1/8)

16:30-19:50    Мальчики. 1-32 место, 33-64 место

Суббота, 26 мая

10:00-13:00    Девочки. 1-32 место, 33-64 место

13:00-14:00    Девочки, мальчики. Пары (1/2)

14:00-15:15    Смешанные пары (1/4, 1/2)

15:30-18:30    Мальчики. 1-32 место, 33-64 место

Воскресенье, 27 мая

10:00-11:40    Мальчики, девочки. 3-6 место

12:00    Смешанные пары за 1 место

12:30    Девочки. Пары за 1 место

13:00    Мальчики. Пары за 1 место

13:30    Девочки за 1 место

14:00    Мальчики за 1 место

15:00    Награждение победителей и призёров

Понедельник, 28 мая

День отъезда участников

 
 

Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Чувашской Республики

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