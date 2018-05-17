27 мая в Чебоксарах пройдет «Зеленый марафон»

В Чебоксарах в рамках федерального спортивного проекта состоится «Зеленый марафон». Это ежегодный проект, в рамках которого проходят спортивные забеги в городах России. В этом году мероприятие охватывает 54 города России, Белоруссии и Казахстана, в числе которых и Чебоксары. Организаторами мероприятия выступает Сбербанк в Чувашии при поддержке администрации города Чебоксары.

27 мая спортивный праздник состоится в Чебоксары на площади возле монумента Матери-Покровительницы. Регистрация начнется в 8:30, начало мероприятия и активностей в 9:00, старт забега в 09:30.

Всех спортсменов и болельщиков ждут:

забег на дистанцию 4,2 км, в котором могут принимать участие люди всех возрастов независимо от уровня физической подготовки (бежать можно в любом темпе);

забег на дистанцию 10 км для опытных спортсменов;

детский забег с аниматорами и ростовыми куклами (на символическую дистанцию) для детей в возрасте от 3 до 6 лет, все участники которого получат сертификаты и подарки;

детский забег на дистанцию 500 м для детей в возрасте от 7 до 13 лет;

социальная акция «Найди себе друга», в рамках которой любой участник «Зеленого марафона» может внести свою лепту поддержку работы чебоксарского пункта передержки животных и принести корм/лекарства или денежное пожертвование для обитателей пункта, а также принять участие в мастер-классах по уходу за собаками;

массовая зарядка от фитнес-клуба «Мустанг», детские аниматоры, конкурсы с призами от популярного шоу-мена города Михаила Морозова, презентация автомобилей для активного отдыха от ГК «Альянс-Авто», дегустация фитнес-коктейлей, мастер-классы от мастеров «Дизайн-Fest»;

бутилированная вода и/или лимонад всем, кто пройдет беговую дистанцию.

Победители марафона получат медали, дипломы и подарки от партнеров, а всем участникам вручат сертификаты.

Приглашайте к участию ваших родных и близких, друзей и знакомых! Участие бесплатное! Регистрируйтесь на сайте https://greenmarathon.ru/

*Напоминаем, что для участия в забеге детей до 13 лет включительно необходимо иметь при себе оригинал Свидетельства о рождении. Во взрослом забеге участвуют дети с 14 лет в сопровождении родителей.