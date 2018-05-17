Тракторист из Чувашии удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»

Указом Президента РФ В.В. Путина от 6 мая 2018 года №199 тракторист-машинист механического цеха АО «Вурнарский мясокомбинат» Николай Юрьевич Тихонов удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Свою трудовую биографию Николай Тихонов начал сразу после окончания средней школы. В 1986 году пришел работать трактористом в колхоз «Победа» Вурнарского района. После службы в рядах Советской Армии (в 1987 – 1989 годах) вернулся в родной колхоз.

Даже в лихие 90-е, когда колхоза не стало, Николай Юрьевич остался верен своему призванию трудиться на земле. В 1996 году пришел работать в механический цех Вурнарского мясокомбината водителем и работает в этом хозяйстве по сегодняшний день.

Николай Тихонов – грамотный, квалифицированный специалист, пунктуальный. По словам руководителя АО «Вурнарский мясокомбинат» Николая Аливанова, он дисциплинированный, порученную работу всегда выполняет качественно и в срок, закрепленную за ним технику всегда содержит в исправном состоянии, занимается самоподготовкой и подготовкой молодых специалистов.

Как отмечают коллеги, Николай всегда является передовиком производства на любом участке работы, особенно в период сезонных полевых работ. В 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годах он становился «Лучшим комбайнером» Вурнарского района. Был и победителем среди комбайнеров республики по наибольшему обмолоту зерновых культур.

За большой трудовой вклад в развитие хозяйства и агропромышленного комплекса республики Николай Тихонов награжден Почетной грамотой Минсельхоза Чувашии, Благодарностью Минсельхоза России.