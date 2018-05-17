МИХАИЛ БАБИЧ, полномочный представитель Президента РФ в ПФО

«В округе сформирована и продолжает совершенствоваться региональная нормативная правовая база, выработан и устойчиво функционирует механизм предупреждения и пресечения экстремистских и террористических проявлений, осуществляется развитие и координация общественных организаций в области профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних.

Вместе с тем молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. Подростки, ищущие самовыражения и самооценки, являются наиболее привлекательной аудиторией для различных деструктивных манипуляторов, в том числе вербующих в ряды экстремистских и террористических организаций новых членов».