«Паспорт» для молока

Защитит ли он нас от фальсификата?

«Молочная» тема то и дело всплывала на совещании с руководителями пищевой и перерабатывающей промышленности, собравшимися, чтобы подвести итоги и наметить планы сообразно с нынешним майским указом Президента России.

А в этом документе перед обрабатывающей промышленностью и АПК поставлены такие задачи, как увеличение производительности труда ежегодно на 5%, ориентация производства на экспорт.

По данным заместителя председателя Кабинета Министров ЧР?— министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, в прошлом году пищевая промышленность показала результаты выше, чем АПК. Если в агропромышленном комплексе Чувашии выработка составила 2,3 млн рублей на человека, то в пищевой промышленности — 2,8 млн рублей. «При высокой производительности труда и зарплата, как правило, выше»,?— с удовлетворением произнес министр, сравнивая следующую пару показателей: в АПК средняя заработная плата составила 81,3% от средней по республике (19,9 тыс. рублей), а в пищевой и перерабатывающей промышленности — 93,5% (22,9 тыс. рублей).

Республиканская пищевая промышленность представлена 308 организациями, выпускающими молочные и мясные продукты, напитки и хлеб, но самый высокий удельный вес в структуре производства — 29,6% — приходится на кондитерскую отрасль, на ней и держится пока весь республиканский экспорт «пищевки». Министр так и сказал: «Предприятий, работающих на экспорт, к сожалению, мало. Одно, основное, вывозит свою кондитерскую продукцию в 28 стран». За последние пять лет Чувашия увеличила экспорт продукции АПК в 2,5 раза, по России же аналогичный показатель вырос на 9,8%. В планах республики?— до 2024 года поднять экспорт еще не менее чем в 1,4 раза, а общероссийский агропромышленный комплекс нацелен на рост вывозимой продукции в 2,5 раза.

Впрочем, торговать нам еще учиться и учиться, даже в своей республике, о чем открыто говорил руководитель Минсельхоза, анализируя ситуацию на примере того же молока. Его в прошлом году было произведено 432 тыс. тонн (29-е место по объему производства молока в России). Из этого объема около 200 тыс. тонн вывезено за пределы Чувашии в 13 регионов — от Татарстана до Липецкой области. При том, что местные «молочные» предприятия могут переработать свыше 500 тыс. тонн, мощности позволяют.

Зато переработанное молоко из других краев и областей в немалых объемах ввозится в республику. Среди причин «недоработки» молока на месте Сергей Артамонов назвал и такую: «Особенностью республики является и то, что 64% молока производится в личных подсобных хозяйствах, а в Кировской области, например, доля ЛПХ — 6%, в Удмуртии — 11%, в Нижегородской области — 14%. Понятно, что когда доля производства молока в крупнотоварном секторе составляет 80 и более процентов, переработчикам и производителям легче выстраивать долгосрочные партнерские связи. Это гарантии поставок, гарантии качества сырья и продукции из него».

Отдельная тема — розничные цены на молоко, в структуре которых доля крупных торговых сетей, по подсчетам Минсельхоза Чувашии, на треть увеличилась по сравнению с январем прошлого года. «При таком раскладе все инвестиции, которые вкладываются в поддержку молочной отрасли, оседают в карманах сетевиков, — продолжил Артамонов. — Либо мы будем и дальше работать на сети, либо кооперируемся в целях повышения конкурентоспособности и выходим на диалог с сетями через большие объемы. Или как вариант развиваем собственную альтернативную сеть сбыта готовой продукции». В качестве примера министр указал на пару торговых сетей из соседней республики, прочно закрепившихся в Чебоксарах. Сначала они пришли к нам с мясной продукцией, а теперь продают едва ли не всю «пищевку», производимую на родине, в том числе и молоко.

В части ценообразования с «главным аграрием» республики не согласился «главный экономист». «Неправильно приводить отдельную ценовую надбавку по молоку, — заявил вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Владимир Аврелькин.?— А как правильно, мне объяснил директор сетевого магазина. Если он делает на молоко 26-процентную наценку, то на сметану, творог, йогурт этого же производителя идет наценка со снижением. И в целом по сетям, как говорил мне этот руководитель (надеюсь, он меня не обманывает), общая рентабельность магазина составляет 3-5%. Если я не прав, опровергните меня!» Возражений не последовало. Зал безмолвствовал, видимо, осмысливая новаторский подход к ценообразованию на отдельно взятое молоко.

Два ведомства с пересекающейся сферой деятельности, Роспотребнадзор и Россельхознадзор, отчитались о качестве и безопасности пищевых продуктов, потребляемых населением. Проблема фальсификата остается актуальной. «К завозной продукции больше претензий или к местной, произведенной в республике?» — уточнил Глава Чувашии Михаил Игнатьев у руководителя Управления Роспотребнадзора по ЧР Надежды Луговской. «Примерно одинаково», — ответила та. «Выиграют те, которые будут производить здоровые продукты питания», — обратился Глава к товаропроизводителям, ориентируя их на серьезные требования к качеству экспортируемой продукции.

Участвующие в обороте товаров животного происхождения недобросовестные компании поможет отсечь электронная ветеринарная сертификация в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» («аграрный» аналог ЕГАИС, контролирующей производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). С 1 июля «Меркурий» начнет действовать по всей России. С позиции республиканской Госветслужбы, подавляющее большинство республиканских пользователей готовы к работе в автоматизированной системе, кроме разве что отдаленных магазинов, где технически невозможен выход в Интернет. Ну еще придется поднапрячься крупным компаниям с обширной номенклатурой. Так, имеющие в обороте 17 видов продукции обязаны будут ежедневно оформлять около 2000 сопроводительных документов.

Сами же ответственные руководители предприятий серьезно беспокоятся, как бы не допустить сбоев при работе по новым правилам. Председатель Чувашпотребсоюза Валерий Павлов сообщил о назревающих трудностях при закупке молока в личных подсобных хозяйствах. На каждое ЛПХ потребуется сопроводительный документ, и если таких сдатчиков в районе несколько тысяч, то оформление документов займет примерно 66 часов вместо 24, отведенных по регламенту. Как быть в таком случае? На этот вопрос затруднился ответить даже Минсельхоз России. Оценив реальную готовность к введению ФГИС «Меркурий», министр Артамонов предложил запустить ее досрочно, уже с 1 июня, чтобы опробовать в тестовом режиме.

Фото cap.ru

Около 46 тысяч владельцев личных подсобных хозяйств вносят свой вклад в развитие молочной отрасли Чувашии.

КСТАТИ

Как работает «Меркурий»

Разберем на примере молокозавода

Чувашпотребсоюз принимает молоко у населения?— оформляет через ФГИС ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на каждую партию, поступившую из определенного ЛПХ. Молокозавод при получении сырья делает отметку в «Меркурии», что эту партию он принял под таким-то номером, и гасит.

Молоко перерабатывается и отправляется на прилавки разных магазинов: на каждую позицию своей поставки молокозавод создает новые ВСД. Когда магазин принимает товар, он гасит соответствующие ВСД в «Меркурии».

Таким образом, с помощью системы можно будет отследить, откуда на прилавке появилось конкретно это молоко, творог или сметана, кто поставлял для них сырье. Планируется, что масса ветеринарных сопроводительных документов не оставит шансов фальсификату.