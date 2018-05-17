Три эпизода одной яркой судьбы

Из окон высоток на чебоксарском бульваре, носящем имя Олега Волкова, открывается потрясающий вид на город, реку Волгу. Во многом благодаря этому человеку некогда неказистая Грязевская стрелка начала превращаться в один из самых престижных и благоустроенных жилых массивов столицы Чувашии. Больших дел в судьбе этого человека не перечесть. 18 мая 2018 года заслуженному машиностроителю России и Чувашии, почетному гражданину Чебоксар Олегу Александровичу Волкову исполнилось бы 80 лет. Более половины из них он отдал Чебоксарскому агрегатному заводу. Сослагательное «бы» кажется досадной опечаткой. Ведь Волков — человек–легенда, а легенды не умирают. Олег Александрович для многих поколений агрегатчиков был и остается близким человеком.

Эпизод первый. Просто Олег

Олег Волков родился в городе Инза Ульяновской области. Когда началась Великая Отечественная война, ему было три года. И этим сказано все или почти все. У детей огненной поры упорства, стремления к победе было в избытке. После окончания десятилетки высокий и статный юноша успешно сдает экзамены в Горьковский политехнический институт. После окончания учебы с дипломом инженера-электромеханика и «корочкой» кандидата в мастера спорта по боксу в 1961 году он приезжает в Чебоксары, на завод тракторных запасных частей. Заводу было пять лет от роду. В биографию предприятия и тех, кто пришел сюда работать, тогда были вписаны самые первые страницы.

В отделе кадров дипломированный специалист Волков всех озадачил, выразив желание начать работу рядовым электриком. Просьбу удовлетворили, но все же спустя некоторое время перевели на должность мастера по ремонту оборудования в механический цех. Парень всем понравился, наметились перспективы карьерного роста, но Олега больше всего тянет к металлу. И вот случай представился.

Освободившуюся должность энергетика сталелитейного цеха предлагают занять именно ему. С этого момента Волков не мыслит своей жизни без расплавленной стали. Вырабатывается и жесткий ритм работы, сохранившийся на всю жизнь: каждый день в 7.00 он на производстве. Тогдашний директор завода Георгий Марьянович Пилярский не мог не заметить организаторских способностей молодого инженера.

В 1967 году он предлагает Олегу Волкову занять должность заместителя начальника горячего цеха. Справился. Тогда все впервые отметили лидерские качества Олега Волкова, ему прочат руководящее кресло. Так оно и происходит, но не сразу, а шаг за шагом. В августе 1980 года Олег Александрович Волков становится генеральным директором Чебоксарского агрегатного завода и проработает на этом посту бессменно 20 лет. В коллективе любили и уважали своего лидера и за глаза называли просто — Олегом.

Эпизод второй. Так закалялась сталь

Олег Александрович ушел на заслуженный отдых 15 января 2002 года, оставив после себя хорошо отлаженный производственный механизм. И эти активы трудно переоценить, они бесценны. Волков не был «красным директором», как полагали многие. Он был истинным демократическим руководителем, учитывавшим мнение большинства при принятии судьбоносных для завода решений. Он мог заглянуть далеко вперед, увидеть перспективу, умел пойти на оправданный риск в интересах дела, поступиться экономическими выгодами ради блага людей. Социальная сфера при нем достигла наивысшего развития. Олег Александрович сумел создать постоянно действующую школу подготовки кадров, команду управленцев, способную легко адаптироваться в самых сложных условиях.

Специалисты агрегатного высоко ценились в машиностроительной отрасли, их звали в другие города, на другие заводы. Не единожды предлагали сменить прописку и самому Олегу Александровичу Волкову, но он отказывался от завидных предложений. Агрегатный был для него смыслом жизни. А когда рядом в Чебоксарах начали подниматься корпуса завода промышленных тракторов, то оказывал всяческое содействие развитию нового производства.

В конце 80-х, когда в ОАО «Промтрактор» стали делать ставку на бульдозер Т-500, Олег Александрович поддержал идею о начале производства гусениц для гигантских машин в цехах агрегатного. Риск был огромный, для этого надо было переоснастить импортную и дорогостоящую линию «КОМАУ». Это было равносильно тому, что дом разобрать на кирпичики и собрать заново. Опять же всех ждало нечеловеческое напряжение сил.

Но результат был достигнут. Характерен и совсем иной пример. Он связан с разработкой конвейера «Ромашка» для МНТК «Микрохирургия глаза». Такое оборудование никак не соответствовало профилю агрегатного завода, но академик Святослав Федоров знал, что не получит отказа от Олега Александровича, и заковыристая задача будет решена.

Так оно и случилось. Десятки созданных тогда операционных конвейеров работают и по сей день. С их помощью российская офтальмология поднялась на качественно новый уровень. Олег Волков оставался верным долгу в самых сложных жизненных ситуациях. Осенью 1993 года, будучи депутатом Верховного Совета Российской Федерации, он оказался в эпицентре драмы, разыгравшейся у стен этого здания. Он был против роспуска парламента и остался в «Белом доме» с теми, кто присягал народу демократической России. Это стоило ему унижений и пяти сломанных ребер.

Вернувшись в Чебоксары, Олег Александрович поспешил на родной завод, наотрез отказавшись лежать на больничной койке. На это не было времени, агрегатный переживал тяжелейшие времена. Вместе с развалом СССР были порушены и все экономические связи. Не стало сбыта продукции, нечем было платить заработную плату рабочим. Выстоять в те дни и годы коллективу помогла вера в своего генерального директора. Фамилия Волкова, его репутация и авторитет действовали магически на всех без исключения: на ветеранов, молодых рабочих, чиновников и партнеров. В 1995 году завод вновь обрел былую славу.

Эпизод третий. Памятник машиностроителю

Незадолго до ухода Олега Александровича на заслуженный отдых автору этих строк в очередной раз удалось побывать в его рабочем кабинете. Генеральный уже готовился паковать личные вещи, но на видном месте по-прежнему стояли статуэтки «Хрустальная Ника», «Серебряный дельфин», многочисленные дипломы и золотые медали престижных международных и российских премий: «Руководитель 21 века», «Директор года-2000». Он так и не взял их с собой. Ведь все награды, как он говорил, принадлежат не ему лично, а всему коллективу агрегатного завода, в них частица труда каждого работника. Олег Александрович является кавалером орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени и десятков других высоких государственных наград.

В нагрудном кармане он всегда носил фотографии самых родных и близких ему людей — супруги Ирины Борисовны, с которой они были неразлучны со студенческой скамьи и прожили в браке 44 года, дочери Влады, сына Антона и внуков. Олег Александрович Волков успел сделать на земле все, что должен был сделать настоящий мужчина, и даже значительно больше. А потому в памяти всех, кто его знал, навсегда останется эталоном чести и совести.

…Много лет назад Олег Александрович стал инициатором установки на территории агрегатного завода памятника сталевару. Бронзовый сталевар, наблюдающий за ходом плавки, существует и поныне. Правда, теперь его перенесли на реконструированную площадь перед проходной завода. Памятник не велик по размеру, но велик по значению — это памятник рабочему, памятник машиностроителю, а значит, и самому Олегу Александровичу Волкову.

Виктор Леонов

Имя Олега Волкова носит один из бульваров в столице Чувашии.