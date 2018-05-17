Научат телефон «летать»

«МегаФон» делает Интернет быстрее

Скачать новый фильм в хорошем качестве меньше чем за минуту, смотреть видео в соцсетях без ожидания загрузки, сражаться в онлайн-играх, даже если вы где-нибудь в городском парке, а не в квартире… Думаете, ваш Интернет не потянет? Скорее познакомьте свой смартфон с мобильным Интернетом LTE Advanced от «МегаФона». Так называется технология передачи данных, представляющая собой продолжение популярного стандарта связи 4G. В Чувашии компания запустила ее в конце апреля, совершив настоящую революцию в мобильном Интернете. Теперь загружать любую информацию можно еще быстрее, шустрее и приятнее, чем раньше.

Представьте, на скачивание десяти песен в высоком качестве понадобится всего десять секунд, без задержек загружаются новые страницы, даже если открыто много вкладок, можно раздавать «вай-фай» сразу на несколько устройств… Компания «МегаФон» стала первым и пока единственным оператором в Чувашии, кому удалось ускорить сеть, разогнав ее до невообразимых прежде 300 мегабит в секунду. Максимальными скоростями уже пользуются жители Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша и Алатыря — в общей сложности они доступны уже для более чем половины жителей республики.

Успешно запустить самый быстрый мобильный Интернет оператору позволило наличие уникального широкого частотного спектра, который сегодня не имеет аналогов в регионе.

«Сверхбыстрый мобильный доступ в Интернет посредством технологии LTE Advanced у «МегаФона» в Чувашии обеспечивают 150 базовых станций в городах с высокой деловой активностью и концентрацией интернет-трафика. Такая скоростная инфраструктура сможет не только удовлетворить потребности пользователей, но и стать базой для реализации цифровых проектов в интересах граждан и бизнеса», — отметил во время запуска технологии в Чувашии исполняющий обязанности министра информационной политики и массовых коммуникаций республики Михаил Анисимов.

Кстати, уже на тест-драйве во время подписания соглашения о развитии цифровой экономики в Чувашии между компанией «МегаФон» и правительством республики удалось «выжать» больше 300 мегабит в секунду.

По данным операторов, комфортной работе на мобильных устройствах отдают предпочтение все больше пользователей. Так, в компании «МегаФон» уже несколько лет подряд отмечают повышенный интерес к услуге скоростной передачи данных. Только за 2017 год объем интернет-трафика на одного пользователя в месяц вырос в полтора раза. А за год количество 4G-пользователей в сети «МегаФона» в Чувашии выросло в 2 раза, а их трафик — в 2,5 раза.

— Для меня важна скорость Интернета, от этого зависит результат игры, — говорит Алексей Степанов, любитель онлайн-игр из Чебоксар. — Я знаю, что у «МегаФона» самый быстрый Интернет — сеть не подведет, где бы я ни был.

Спрос на высокие скорости передачи данных есть и у бизнеса. Так, для людей, работающих удаленно, важно, чтобы сеть «ловила» везде. Мобильный Интернет LTE Advanced позволит всегда оставаться «онлайн» и работать хоть в кафе, хоть на берегу Волги. Любая компания наверняка оценит беспроводной мобильный Интернет — достаточно установить в офисе роутер LTE Advanced. Даже очень «тяжелые» файлы скачаются почти мгновенно, к тому же можно не зависеть от проводов.

Ассортимент мобильных устройств с поддержкой LTE Advanced постоянно расширяется. Суперскорости «МегаФона» «дружат» с любым современным смартфоном, имеющим категорию 6 и выше. При запуске функции на устройстве в верхней части экрана появится символ 4G+ или LTE-A. Кстати, там, где есть сеть LTE Advanced, даже обычные 4G-телефоны начинают работать быстрее.

И еще одна хорошая новость. При более высокой скорости цена Интернета остается прежней.

Руководство правительства Чувашии и компании «МегаФон» запустили технологию LTE Advanced в республике в конце апреля.

Тест-драйв показал супервозможности новой технологии.