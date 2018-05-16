«Ростелеком» пригласил чебоксарцев в свой дом

«Ростелеком» представил систему «Умный дом» на межрегиональной выставке товаров и услуг для детей и родителей «Планета Дети» в Чебоксарах. Интерактивную демозону компании посетили более трех тысяч человек.

Экспозиция «Ростелекома» представляла собой модель квартиры, где все предусмотрено для безопасного в ней проживания. Пока дети развлекались в игровой зоне, их родители знакомились с умными решениями оператора.

«Мы организовали площадку «Ростелекома» таким образом, чтобы юные посетители выставки смогли повеселиться, а их родители – оценить удобство и простоту работы с умными устройствами. Интеллектуальное решение в доступном ценовом диапазоне ориентировано на владельцев городских квартир. Система позволит чебоксарцам сделать проживание в доме более удобным и безопасным», − рассказал заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» Андрей Кандырин.

Как работает умный дом, гости выставки увидели в ходе эксперимента. Датчики протечки, дыма, движения и открытия окон и дверей из комплекта «Безопасность» фиксировали все происходящее на площадке, отправляя на мобильные устройства сотрудников компании уведомления о событиях.

В систему можно встроить устройства любых производителей, поддерживающие протокол беспроводной связи Z-Wave. К примеру, видеокамеру «Ростелекома» из комплекта «Видеонаблюдение».

Гаджет позволяет удаленно в режиме онлайн видеть и слышать все, что происходит в доме, а при наступлении определенных событий отправляет хозяину сообщение на телефон.

«Ростелеком» также приготовил сюрприз для посетителей выставки – розыгрыш интеллектуальной видеокамеры. На главной сцене мероприятия в борьбу за умное устройство вступили чебоксарские семьи. Сначала участники размышляли над жизненными ситуациями, в которых датчики могут стать надежными помощниками, а затем инсценировали эти обстоятельства, наделив интеллектуальные гаджеты еще и эмоциями.

Интерактив на сцене на расстоянии пятидесяти метров снимала умная видеокамера компании, установленная на стенде «Ростелекома». Трансляция велась в режиме реального времени. Наблюдать за происходящим можно было через планшет в демозоне цифрового оператора и дистанционно со своего смартфона через специальное мобильное приложение.

Заявку на приобретение систем «Умный дом. Безопасность» и «Умный дом. Видеонаблюдение» можно оставить на сайте www.rt.ru, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Специалисты компании готовы проконсультировать по вопросам установки устройств.