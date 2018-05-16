В Новочебоксарске пройдет летний чемпионат республики по плаванию

С 16 по 18 мая на 50-метровых голубых дорожках плавательного бассейна Спортивной школы олимпийского резерва № 3 (Новочебоксарск) пройдет летний чемпионат Чувашской Республики по плаванию.

В течение трех дней награды соревнований разыграют более 340 сильнейших пловцов республики из Чебоксар, Шумерли, Ядрина, Алатыря, Канаша, Козловки, Цивильска, Новочебоксарска, Красночетайского, Чебоксарского, Урмарского, Моргаушского районов.

Спортсмены выявят победителей в различных стилях – брассе, баттерфляе, плавании на спине, эстафете, всестилевом плавании. В программе чемпионата – дистанции на 50, 100, 200, 400, 800, 1500 метров.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится завтра, 16 мая, в 12.45, начало в 13.00. Старты 17 мая намечены на 9.30, а 18 мая – на 10.00. Вход свободный.

Положение о соревнованиях