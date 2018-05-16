Инвестиционный проект «Чувашия – сердце Волги» представлен экспертам в Москве

14 мая в ходе еженедельного совещания Главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств обсужден проект «Чувашия – сердце Волги».

Напомним, 10 мая в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось заседание рабочей группы по экспертизе инвестиционных проектов, предлагаемых субъектами Российской Федерации к включению в перечень мероприятий проекта ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма (2019–2025 годы)». Свои проекты презентовали более 50 регионов России.

Инвестиционный проект Чувашской Республики представили Председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, инвестор, предприниматель Владимир Радин.

Иван Моторин рассказал экспертам о проекте по созданию туристского кластера «Чувашия – сердце Волги». Проект включает в себя два субкластера: «Чувашия – центр оздоровительного туризма» и «Чебоксары – центр речного круизного туризма». К 550-летию города Чебоксары и 100-летию Чувашской автономии предполагается сделать акцент на создании привлекательной речной витрины города Чебоксары, которой станут берега реки Волги.

В качестве основных направлений развития туризма в Чувашии рассматривается речной круизный туризм, оздоровительный, бизнес- и автотуризм.

Иван Моторин сообщил, что Чувашия вошла в предварительный рейтинг субъектов страны, которые будут включены в федеральную программу. При этом он напомнил, что следует выполнить все обязательства по инвестиционному проекту «Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», реализуемого в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011–2018 годы).

Соответствующие поручения для дальнейшей работы даны профильным министрам и руководству столицы республики.

«Сбоев быть не должно. Все начатые работы должны быть завершены, предприниматели должны сдерживать свои обещания. Мы со своей стороны, не смотря на сложности, вкладываем средства в коммуникации и инфраструктуру, выполняем взятые обязательства», – подчеркнул Глава республики Михаил Игнатьев.