Чувашия встречает XI Чебоксарский международный кинофестиваль

21–25 мая в Чувашии состоится XI Чебоксарский международный кинофестиваль.

Ход подготовки к его проведению обсужден 14 мая на еженедельном совещании Главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев рассказал, что в этом году в рамках кинофестиваля состоятся два конкурса: конкурс игрового кино и конкурс этнического и регионального кино. Зрители смогут увидеть 24 картины.

Официальное открытие, торжественная церемония закрытия и награждения победителей состоятся в кинозале «Сеспель». Для демонстрации фильмов и проведения мероприятий в рамках кинофестиваля будут задействованы кинотеатры «Три пингвина», «Синема 5», «Волжский», кинозалы Государственной киностудии «Чувашкино» и архива электронной документации, кинозал «Сеспель», Национальная библиотека Чувашской Республики, Чувашский государственный институт культуры и искусств, Дворец культуры «Салют», Дворец культуры «Химик» (г. Новочебоксарск). Кинопоказы и творческие встречи состоятся также в городах Шумерля, Мариинский Посад, Канаш и Алатырь.

Учрежден специальный приз Главы Чувашской Республики «За отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве».

Константин Яковлев обратил внимание, что в программе кинофестиваля планируется участие свыше 40 режиссеров, продюсеров, популярных российских актеров театра и кино, киноведов и кинокритиков из России (Чувашия, Якутия, Башкортостан, Бурятия, Иркутск), Южной Кореи, Монголии, Австралии и США. Среди них режиссер, сценарист, народный артист РФ Александр Прошкин, актриса театра и кино Карина Андоленко, советская и узбекская актриса, кинорежиссер, сценарист и продюсер Рано Кубаева. В торжественной церемонии закрытия кинофестиваля примут участие Антон и Виктория Макарские.

Программный директор и художественный руководитель кинофестиваля – академик Российской академии киноискусства «Ника», историк кино, член Российского оскаровского комитета Сергей Лаврентьев.

Программа кинофестиваля не ограничивается показом картин. Пройдут также пресс-конференции, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи с известными деятелями российского кино. В Национальной библиотеке Чувашской Республики состоится открытый кастинг для актеров, который проведет кастинг-директор Мосфильма Ирина Лаврентьева.

Информационный туристский и культурный центр Чувашской Республики, который осуществляет общее руководство по подготовке и проведению кинофестиваля, подготовил новый туристический продукт «В Чувашию на Чебоксарский международный кинофестиваль». Для всех желающих подготовлена насыщенная программа экскурсий по Чувашии и г. Чебоксары, включающая просмотр фильмов кинофестиваля.

Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии за последние годы открыто много новых кинозалов, которые востребованы любителями кино. «Чебоксарский международный кинофестиваль должен пробудить в сердцах зрителей патриотические чувства. Важно, что картины смогут увидеть жители районов и городов в местных кинозалах», – подчеркнул он.

Вместе с тем он напомнил, что вопросы обеспечения безопасности кинозалов должны быть в приоритете.