Михаил Игнатьев примет участие в совместном выездном совещании Секретаря Совбеза России и полпреда Президента РФ в ПФО

15 мая 2018 года в Саратове Николай Патрушев и Михаил Бабич проведут совместное выездное совещание Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации и полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

В мероприятии примет участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

На заседании будут обсуждены вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодежи, а также противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории регионов округа.