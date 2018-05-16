Концерт, достойный восхищения

Чебоксарская детская школа искусств № 1 в очередной раз подтвердила свой высокий статус школы искусств, подведя творческий итог за 2017-2018 учебный год отчётным концертом и выставкой под названием «Искусства дружный хоровод».

Украшением всего мероприятия стала художественная выставка, состоящая из работ малышей – воспитанников подготовительных групп детского сада № 93 «Теремок» и учащихся старших классов художественного отделения школы искусств. Уютно разместившись в фойе третьего этажа, живописные шедевры привлекали всеобщее внимание. И понятно почему: главной темой представленных работ стала тема патриотическая – День Победы, День защитника Отечества, православные праздники.

Тёплыми словами приветствия, произнесёнными директором школы С.И. Шкуриной и обращёнными ко всем присутствующим, открыли тридцать шестой отчётный концерт первой школы искусств. Представленный зрителям музыкальный хоровод пестрел многообразием: то искрился юмором, то навевал серьёзные мысли.

Жанр «хорового театра» продемонстрировали школьные хоры младших классов, исполнив забавные песни современного композитора Е.Рыбкина «Картина» и «Весёлая мышка». Слаженно и проникновенно прозвучали мелодии народных песен в исполнении Ксении Пальмовой (баян), ансамбля гитаристов «Шанс», трио домристов «Аккорд», ансамбля гармонистов и баянистов «Фортуна». Участие в концерте знаменитого гармониста Павла Парфёнова – выпускника школы и сегодняшнего студента Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова в дуэте с Ксенией Пальмовой произвели фурор, вызвав бурю аплодисментов от сыгранной ими пьесы Е. Дербенко «Российская кадриль».

Технически безукоризненно и выразительно прозвучали фортепианные произведения в исполнении Якова Григорьева, Арсения Масленникова, дуэта выпускников Нэлли Воробьёвой и Майи Яковлевой. Не отставали от музыкантов и юные танцоры – ансамбль девочек напомнил своим танцем «По малину в сад пойдём» всем, что скоро лето, ансамбль мальчиков продемонстрировал богатырскую силу и молодецкую удаль в танце «Богатыри».

Неожиданным и приятным сюрпризом стало для зрителей выступление ансамбля гитаристов, в состав которого вошли не только дети, но и взрослые — дедушка и папа.

Эмоциональное напряжение в зале внесли концертные номера, посвящённые теме Великой Победы, отражённые в песне композитора А. Пахмутовой «Салют Победы» в исполнении старшего хора «Мелодия» и выступлении Ярослава Спиридонова (синтезатор) с известной мелодией песни «Этот день Победы». Сидящее в зале старшее поколение одобрительно, с нежной улыбкой на лице слушали, подпевали, покачивая в такт музыки головой.

Присутствие на мероприятии воспитанников детского сада № 93 «Теремок», пришедших с родителями и заведующей садом, было совсем не случайным. В этот солнечный день им торжественно вручался первый документ «об окончании подготовительного эстетического класса», в котором дети успешно осваивали предметы «Хор» и «Живопись». Под аплодисменты и добрые пожелания, нарядные и взволнованные ребята прижимали к груди документ и радовались шоколадке, приготовленной каждому малышу.

«Концерт достойный восхищения!» — отметила заведующая детским садом № 93 «Теремок» И. В. Лопанскова.

Первая школа искусств подвела достойный итог учебного года. Останавливаться на достигнутом – это не об учащихся и преподавателях ЧДШИ № 1. В сентябре месяце откроется новая страница школьной творческой жизни, богатой конкурсами, фестивалями, проектами.