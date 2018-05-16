РАЗИЛЬ ВАЛЕЕВ, председатель комитета Госсовета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам

«Я благодарен организаторам прошедшего в Чувашии круглого стола за возможность встретиться и обсудить насущные вопросы сферы декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов. Это богатство каждого народа, как и язык, музыка, эпос. Сейчас важнее всего суметь сохранить технологии народных промыслов. Ни в коем случае нельзя снижать стандарты при производстве изделий народных художественных промыслов, допускать замену народного костюма и изделий народного творчества упрощенными вариантами. Нужно также активно бороться с производством подделок».