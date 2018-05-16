Шаг второй. Аван-и, туссем? Здравствуйте, друзья!

Я надеюсь, что вы уже опробовали ваш чувашский с коллегами, друзьями, знакомыми, родственниками. Если еще нет, то постарайтесь это сделать, не откладывая в долгий ящик, поскольку «лучший язык тот, которым пользуются». Сегодня шаг второй. Назовем мы его «Эсе чавашла пелетен-и?» Ты говоришь по-чувашски?

Прежде чем завязать разговор, нужно выяснить, говорит ли наш собеседник по-чувашски, а потом можно спросить, где он живет и откуда он родом. Начнем!

Чтобы спросить «Говоришь ли ты по-чувашски?», надо сказать следующее: «Эсе чавашла пелетен-и?» (Эзэ човашЛА пэЛЕдень-и?) или «Говорите ли вы по-чувашски?» — «Эсир чавашла пелетер-и?» (эЗИР човашЛА пэЛЕдер-и?). Надо сказать, что дословно это переводится «Ты по-чувашски умеешь (знаешь)?» Дело в том, что чувашам куда «важнее» не столько говорить, сколько уметь или знать, как это делать. Именно в этом и есть отличие одних языков от других, каждый народ для передачи, казалось бы, простого смысла прибегает к разным способам, к разным словам. В этом и есть уникальность и своеобразие языков!

Итак, разберем дословно: эсе — ты, эсир а— вы, чвашла — чаваш — чуваш, чавашла — по-чувашски, на чувашский манер.

Сравните: вырасла (выросЛА) — по-русски, тутарла (тударЛА) — по-татарски, акалчанла (аголчанЛА) — по-английски, нимесле (нимещЛЕ) — по-немецки.

Далее, пелетен — знаешь (умеешь), и вот здесь давайте остановимся поподробнее.

Очень важно запомнить, что чувашский глагол начинается с основы или с корня, то есть не с неопределенной формы глагола, как в русском языке: смотреть, дать, идти, смеяться, а с такой формы, которая всегда остается неизменной и к которой по мере необходимости прикрепляются аффиксы, то есть морфемы, помогающие делать формы слова, а также создавать новые слова. В нашем случае основа — п?л, которая означает «знать, уметь», и она полностью совпадает с повелительным наклонением второго лица единственного числа, то есть «пел» — значит «знай, умей». Именно эта форма указывается во всех чувашских словарях! А вот чтобы из этой формы сделать неопределенную форму глагола, добавляются аффиксы — ма или — ме (в зависимости от твердости и мягкости букв).

Итак, резюмируем: пел — знай, умей, пелме — знать, но в словарях вы найдете «пел» как «знать, уметь».

Далее у нас есть окончание — етен — то есть ты знаешь (умеешь)! Вместо конечного «н» скажем «п», получим: я знаю — эпе пелетеп. А вот окончание — етер — то есть вы знаете! Заметили, что опять поменялась только конечная буква. Итак, эпе пелетеп — я знаю, эсе пелетен — ты знаешь, эсир пелетер — вы знаете.

Для примера возьмем еще один глагол: си — есть, кушать, эпе сиетеп — я ем, эсе сиетен — ты ешь, эсир сиетер — вы едите.

Как можно ответить: «Да, говорю» – пелетеп (пэЛЕдеп). Просто нужно сказать: я знаю (умею). Не говорят «да», потому что в чувашском языке аналога русского «да» или английского «yes», французского «oui» и так далее нет… Повторяется просто глагол. Согласитесь, что необычно, но не так уж и необычно, поскольку через повтор глагола «да» передается и в ирландском, кельтском, шотландском, тайском, китайском языках.

А теперь можно спросить: Эсе аста пуренатен? (Эзэ ощТА пуроНАдон?) «Ты где живешь?» Эсир аста пуранатар? (эЗИР ощТА пуроНАдор?) «Вы где живете?»

Эсе — ты, эсир — вы, аста — где (а еще и «когда», как во многих европейских языках, например, в английском), пуранатан — живешь, пуранатар — живете. Принцип очень похож, что и с «пелетен», но вместо «етен» — «атан», вместо «етер» — «атар».

Это и есть правило гармонии гласных или сингармонизма, то есть когда в основе встречаются мягкие гласные, то они смягчают рядом стоящие согласные и в одном слове, как правило, присоединяют мягкие гласные, а когда твердые гласные, то те, наоборот, «предпочитают» твердые гласные. К мягким гласным относятся: ?, е, э, ?, к твердым: а, ?, у, ы. Ответ может быть: «Эпе Шупашкарта пуранатап» (Эбе шубашкарДА пуроНАдоп).

Шупашкар — Чебоксары, аффикс — та (который здесь читается как ДА) означает «в» (то есть обозначает место). Кстати, в чувашском языке это называется местным падежом.

Ведущий рубрики — Александр Блинов,

преподаватель чувашского и иностранных языков