Шумерля станет одной из площадок Чебоксарского международного кинофестиваля

В целях приобщения граждан к культурным ценностям посредством киноискусства, сохранения благоприятных условий, способствующих укреплению и развитию сотрудничества в области кинематографии, с 21 по 25 мая 2018 года в Чувашии пройдет Чебоксарский международный кинофестиваль.

Кинофестиваль ставит своей задачей выявление и продвижение талантливых произведений киноискусства, отражающих этническое многообразие современного мира, поднимающих проблемы межнационального общения, сохранения культуры и традиций народов Российской Федерации.

В рамках кинофорума наряду с конкурсными показами фильмов запланированы встречи и мастер-классы с видными российскими деятелями кино – режиссерами, актерами, сценаристами, композиторами и т.п.

Шумерлинцам представится уникальная возможность окунуться в атмосферу киноискусства – 22, 23 и 25 мая в кинозале ДК «Восход» пройдут конкурсные показы фильмов-участников кинофестиваля.

22 мая в 13.30 – кино детям «Тум-Паби-Дум»(6+), Беларусь, 2017, 95 мин, реж. Вячеслав Никифоров.

23 мая в 13.30 – «Рок» (16+) Россия, 2017, 87 мин, реж. Иван Шахназаров.

25 мая в 13.30 – «Золотая рыбка» (12+) Россия, 2015, 89 мин, реж. Александр Галибин.

24 мая состоится творческая встреча с советским и российским артистом театра и кино, кинорежиссером, заслуженным артистом РСФСР Борисом Токаревым и российской киноактрисой, кинорежиссером и сценаристом Людмилой Гладунко. Начало в 17:30. Вход свободный.

Борис Васильевич Токарев – советский и российский актер, кинорежиссер. Всесоюзную популярность получил после появления в кинокартинах «А зори здесь тихие» и «Два капитана».

Прорыв в актерской карьере Бориса Токарева случился в 1972 году. Картина Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», в которой артисту досталась роль пограничника Осянина, мгновенно превратила артиста в звезду советского кинематографа. За год в СССР фильм посмотрели 66 миллионов кинозрителей. В этом же году картина попала в номинацию на «Оскар».

Закрепить успех удалось в том же году: военно-драматическая лента «Горячий снег» была тепло принята миллионами советских граждан, а образ героя Токарева – Николая Кузнецова, командира огневого взвода, что стоял на подступах к Сталинграду, надолго остался в сердцах зрителей.

В новом веке поклонники таланта актера Бориса Токарева полюбили его в ином качестве – как режиссера. Через год после получения диплома ВГИКа Токарев стал художественным руководителем ЭМТО «Дебют». Это экспериментальное объединение дало советскому кинематографу немало прекрасных фильмов.

Режиссерским дебютом Бориса Токарева оказалась теленовелла «Ангел мой», вышедшая в конце 1970-х. Несомненной удачей стали фильмы «Нас венчали не в церкви» и «Отшельник», снятые на «Мосфильме».

Лучшие проекты режиссера, получившие высокие оценки критиков и теплые отзывы зрителей, появились в 2000-х. Киноэпопея «Моя Пречистенка» занимает в этом ряду заметное место. Понравился телезрителям и фильм «Дистанция» об олимпийской спортсменке-бегунье, вышедший в 2008 году.

В последние годы Борис Васильевич Токарев подарил своим поклонникам еще 2 замечательных проекта – сериал «Прорицатель Омар Хайям. Хроника легенды» и драму «118 секунд, до… и после».

Людмила Михайловна Гладунко – российская актриса, режиссёр, сценарист. Заслуженная артистка Российской Федерации (1996).

Со школьных лет снималась в кино. В 13 лет сыграла Любу в картине «Весенние грозы» (в титрах она значится как Людмила Свинцицкая).

В 15 лет режиссер Эдмонд Кеосаян доверил ей роль Зинки в своей картине «Где ты теперь, Максим?». Ее партнером по фильму стал юный тогда актер Борис Токарев – будущий муж. Далее была роль летчицы Жени Румянцевой в драме «Чистые пруды».

До 1992 года регулярно снималась в кино. Как правило, играла роли своих современниц. Среди заметных работ – Таня в мелодраме «Русское поле», классный руководитель Вета Павловна в детской комедии «Кыш и Двапортфеля», библиотекарь Наташа, вторая жена Николая Касаткина в мелодраме «Единственная», сотрудница музея Юля в детективе «Шествие золотых зверей», сотрудница милиции Людмила Петровна Розова в детективе «Расследование», Зина в мелодраме «Еще люблю, еще надеюсь».

Снялась практически во всех картинах своего мужа Бориса Токарева. Начало их совместной деятельности положила новелла «Ангел мой», снятая Борисом Токаревым в 1978 году в рамках созданного им экспериментального молодежного творческого объединения «Дебют». Затем последовали роли в романтической драме «Нас венчали не в церкви (Анна Кувшинская), историко-революционном фильме «Площадь Восстания» (Александра Гурьянова и Мари), молодежной криминальной драме «Ночной экипаж» (мать Нины), трагикомедии «Отшельник» (Татьяна – главная роль).

С 2001 года стала реализовывать себя в качестве режиссера и сценариста. В 2001 году вместе с мужем они сняли свою первую совместную картину – мелодраму «Не покидай меня, любовь». Одну из ролей в этом фильме сыграл их сын Степан. Вторая их совместная режиссерская работа – сериал «Моя Пречистенка», вышедший на экраны в 2003 году.

В 2010 году получила Приз «Дебют» как режиссер фильма «Для начинающих любить…» на фестивале «Золотой Феникс» (Смоленск).