Вышел в свет справочник «Гостеприимные Чебоксары»

В Чебоксарах издан обновлённый справочник о городе на русском и английском языках — «Гостеприимные Чебоксары».

Буклет содержит всю необходимую информацию о столице Чувашии и её достопримечательностях, а также об отелях, гостиницах, хостелах, санаториях, медицинских центрах, баз отдыха и ресторанах. Помимо описания и места расположения в справочнике указан перечень предоставляемых услуг, стоимость проживания, варианты размещения и контактная информация объектов туристической индустрии. Также с помощью специального приложения можно просканировать QR код и вся информация появится в вашем гаджете.

В помощь туристу — карта центра города, которая поможет самостоятельно составить индивидуальный маршрут. В справочнике можно найти ответы на вопросы: какие сувениры можно привезти из Чебоксар? Как отдохнуть в столице Чувашии в летний и зимний сезон? и Почему Чебоксары по праву называются «городом-парком»?

Данный справочник станет помощником для специалистов в сфере туриндустрии (туроператоров и турагентств) и будет распространяться на специализированных выставках, форумах, конференциях для продвижения туристической привлекательности города Чебоксары.

Отметим, что справочник разработан ООО «Брендум» совместно с АУ «Музейно-туристический центр г. Чебоксары».