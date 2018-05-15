Музейный дайджест на неделю в Чебоксарах

14-20 мая

Квесты «Приключения Паддингтона» и «Тайники природы» (Чувашский национальный музей), музейный лабиринт-игра «Доброволец Сеспель» (музей М. Сеспеля)

14 мая, 14.00

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 70-летию со дня рождения чувашского поэта Анатолия Ыхры (Литературный музей им. К.В. Иванова)

15 мая, 14.00

IV Ивановские чтения (Литературный музей им. К.В. Иванова)

18 мая, 10.00-18.00

День открытых дверей (Чувашский национальный музей, Музей чувашской вышивки, Литературный музей им. К.В. Иванова, Музей В.И. Чапаева, Музей воинской Славы, Музей М. Сеспеля (Чебоксары), Музей М. Сеспеля (Канашский р-н)

19 мая, 18.00-23.00

Международная акция «Ночь музеев» (Чувашский национальный музей, Музей чувашской вышивки, Литературный музей им. К.В. Иванова, Музей М. Сеспеля, Музей воинской Славы, Музей В.И. Чапаева)

Работают выставки:

Чувашский национальный музей: «Во благо Родины: деятельность И.Я. Яковлева и А.В. Жиркевича», «Сокровища медной горы», «Чувашский государственный театр юного зрителя: 85 лет на сцене и в закулисье»

Музейно-выставочный центр: «Чудо под микроскопом», «Парк пушистых», «На груди красуются», «Слава воину-победителю», Детский музейный центр

Музей чувашской вышивки: «В творении рук – сила души и тепла», «Прикосновение весны»

Музей В.И. Чапаева: «С именем Чапаева – на страже Отчизны», «Мы, солдаты ушедших эпох», «Выдающиеся люди земли Чувашской»

Литературный музей им. К.В. Иванова: «Халăх ачи пуласчĕ ман» (Стать бы мне сыном народа) к 80-летию А. Кибеч, «Çулсем чĕнеççĕ» (Дороги зовут) к 100-летию Н. Евстафьева, «Мухтав ӗмӗре» (Велик на все времена) к 170-летию со дня рождения И.Я. Яковлева, «Ан васкат вăхăта» (Не торопи время) к 70-летию А. Ыхры

Музей М. Сеспеля (г. Чебоксары): «Сеспель в изобразительном искусстве»

Музей М. Сеспеля (Канашский р-н): «Чăваш поэзи ăсти»