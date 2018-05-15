На базе чебоксарского детского сада открывается Служба ранней помощи для детей с ОВЗ

Как альтернатива традиционному дошкольному образованию в городе Чебоксары организованы новые формы предоставления услуг детскими садами: функционируют семейные и домашние дошкольные группы, патронатные группы по предоставлению образовательных услуг на дому детям с ограниченными возможностями здоровья, лекотеки, группы кратковременного пребывания, консультационные пункты для родителей, центры игровой поддержки ребенка.

Создание многих из услуг стало возможным благодаря грантовой поддержке. Так, при консультационном центре детского сада № 201 г. Чебоксары открывается Служба ранней помощи для детей раннего возраста с ОВЗ. Это эффективная форма помощи родителям, имеющими детей с особенностями развития.

В детском саду уже организована помощь детям с ОВЗ в консультационном центре «Академия для родителей». Всего только за первый квартал 2018 г. за помощью обратились более 80 семей, половина из которых с детьми раннего возраста, в том числе с ОВЗ.

При обращении родителя, специалисты КЦ собирают первичный анамнез, проводят диагностику и, при необходимости, составляют план педагогического сопровождения. Главная задача специалистов центра повысить педагогическую компетентность родителя о развитии детей, их возрастных, физиологических особенностях. На занятиях со специалистами родитель прежде всего учится самостоятельному продуктивному взаимодействию со своим ребенком. Он получает не просто теоретические, но и практические знания по организации самостоятельной работы дома. Мамы присутствуют на диагностике, игровых сеансах, коррекционно-развивающих занятиях не как сторонний зритель, а как активный участник и помощник педагога.

Только в тесном взаимодействии детского сада и семьи достигаются положительные результаты. Открытость педагогического сопровождения, заинтересованность родителей, своевременное обращение за помощью, все это является важнейшими условиями здорового и успешного развития детей.