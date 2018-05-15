Уровень регистрируемой безработицы в Чувашской Республике составил 0,69%

По данным еженедельного мониторинга ситуации на рынке труда, численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 4346 человек. На 14 мая 2018 года уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения – 0,69%.

Самые низкие показатели уровня безработицы зарегистрированы в Цивильском (0,22% по отношению к численности трудоспособного населения), Урмарском (0,24%) и Комсомольском (0,26%) районах.

Численность работников организаций республики, находящихся в режиме неполной занятости, составила 4433 человека.

Потребность в работниках, заявленная в Минтруд Чувашии, составила 17001 единицы. Информацию о наличии вакансий представили 1791 работодатель.

Коэффициент напряжённости рынка труда (численность безработных граждан в расчёте на одну заявленную вакансию) составил 0,26 единиц.

Наименьшие показатели коэффициента напряжённости на рынке труда зарегистрированы в Комсомольском (0,07 единиц), Красночетайском и Алатырском (0,08 единиц) районах.