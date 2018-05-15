20 мая в Чебоксарах пройдёт экологический субботник «Чистая Волга»

20 мая все поволжские регионы России отмечают день великой реки – День Волги. В этот день на Московской набережной Чебоксар пройдет экологический субботник «Чистая Волга».

При поддержке администрации г. Чебоксары активная молодежь примет участие в экологических мероприятиях по очистке прибрежной территории Московской набережной от случайного мусора и водорослей.

Приглашаем добровольцев, волонтеров, а также всех неравнодушных жителей города с 11.00 до 13.00 принять участие в экологическом субботнике «Чистая Волга». Вместе мы поможем Волге стать чище.

Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин: «Волга – наше национальное достояние». Это не только самая большая река Европы, но и важнейший фактор социально-экономической устойчивости России. Её протяженность составляет 3530 км. Чебоксары расположены в центре великой реки и по праву считаются «Сердцем Волги».

С древних времен для всех народов, проживающих на берегу Волги, в том числе и чувашей, великая русская река имела огромное значение. По легенде, чувашский народ жил на берегу большой реки. Поскольку река кормила их, они дали название Волге в честь самого главного вождя Атл. С тех пор река Волга на чувашском называется Атăл.

Также 20 мая на Московской набережной состоятся:

— 10.00-12.00 — II Фестиваль скандинавской ходьбы «Здоровье на Волге».

— 12.00-15.00 — Выставка детских рисунков «Московская набережная» и «Скандинавская ходьба».

— 14.00 — Интерактивный квест «Тайны берега Волги».

— 15.00-17.00 — Открытие летнего туристического сезона.

Вас ждут отличное настроение, яркие эмоции, море позитива и незабываемые впечатления.

Откройте для себя #СчастьеНаВолге!

Справочно. День Волги отмечается с 2008 года по инициативе бюро ЮНЕСКО. Цель праздника – привлечь внимание общественности к проблеме сохранения и рационального использования водных ресурсов Волги, одной из крупнейших рек. В честь празднования Дня Волги во всех регионах, территории которых питает эта водная артерия, проводятся экологические мероприятия по очистке берегов реки, просветительские мероприятия –тематические фотовыставки и выставки детских рисунков, лекции, научные дискуссии и семинары, игровые и концертные программы.