Чувашский театр кукол примет участие в театральном фестивале «Рабочая лошадка» в Набережных Челнах

12 мая творческая группа Чувашского государственного театра кукол выехала в Республику Татарстан для участия в VI Международном фестивале театров кукол «Рабочая лошадка», который пройдет с 13 по 19 мая в г. Набережные Челны с участием более 20 театральных коллективов из России и театра кукол из г. Актобе Республики Казахстан.

В программе фестиваля артисты из Чувашии покажут спектакль «Константин – 01 или Тайна волшебного яйца» Д. Андронова. Социально значимая постановка на противопожарную тему создана в 2017 году в реализации федерального партийного проекта «Театры – детям». Режиссер спектакля – Заслуженная артистка Чувашской Республики Юлия Мельник, художник – Марина Зимина, композитор – Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики Андрей Галкин, хореограф – Зоя Александрова.

Для чувашских кукольников нынешняя поездка в Набережные Челны стала шестой по счету (столько же лет и фестивалю «Рабочая лошадка»). Коллектив Чувашского театра кукол, считая набережночелнинских коллег самыми близкими друзьями и, кроме того, активными сподвижниками в работе с особенным зрителем, не пропустил ни одного приглашения на фестиваль, главная особенность которого – показы прокатных репертуарных спектаклей, зарекомендовавших себя как «рабочие трудяги».

В фестивальной поездке принимают участие: актерский состав – Юлия Мельник, Денис Андронов и Юрий Теренин; техническая группа – художник по свету – Вячеслав Николаев и звукооператор Дмитрий Иванов.

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики