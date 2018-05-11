Доходы республиканского бюджета Чувашии за I квартал 2018 года выросли на 11,9%

10 мая в ходе заседания Кабинета Министров Чувашской Республики утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за I квартал 2018 года.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина сообщила, что на 1 апреля 2018 года республиканский бюджет по доходам исполнен в объеме 10566 млн рублей, в том числе по собственным доходам – в объеме 6217,1 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2017 года на 3,1%.

Поступление налоговых доходов составило 5973,6 млн рублей (102,2% к уровню аналогичного периода 2017 года), неналоговых доходов – 243,5 млн рублей (130,6% к уровню аналогичного периода 2017 года).

Объем безвозмездных поступлений составил 4348,9 млн рублей, или 127,4% к уровню аналогичного периода 2017 года.

Доходы республиканского бюджета Чувашской Республики за I квартал 2018 года к уровню аналогичного периода 2017 года в целом выросли на 11,9%.

Расходы республиканской казны на 1 апреля 2018 года составили 7769 млн рублей.

Муниципалитетам межбюджетные трансферты перечислено 2,7 млрд рублей, что на 22% больше уровня прошлого года.

По итогам I квартала 2018 года республиканский бюджет исполнен с профицитом в объеме 2797 млн рублей.

Государственный долг Чувашской Республики по сравнению с началом года снижен на 6225 млн рублей, или на 44,1%, и на 1 апреля 2018 года составил 7895,8 млн рублей, или 28,7% к утвержденным назначениям по собственным доходам республиканского бюджета Чувашской Республики на 2018 год.

Обсуждены также ресурсы пополнения доходной части бюджета.

Так, Светлана Енилина представила анализ поступления налоговых платежей по государственным контрактам в дорожной сфере, которые подписаны на уровне республики.

Отмечено, что за 2015-2017 годы ряд организаций уклонились от уплаты налогов. При этом из Дорожного фонда Чувашской Республики ими получены заказы на 364 млн рублей. «Поскольку 90% этих организаций зарегистрированы за пределами республики, налоговые органы не могут их контролировать. Основная доля ответственности за соблюдение этими подрядчиками налогового законодательства ложится на государственного заказчика», – подчеркнула Светлана Енилина.

Кроме того, у ряда организаций, зарегистрированных в Чувашской Республике, наблюдается низкий удельный вес фонда оплаты труда в общем объеме выполненных работ. Так, у ООО «Элитстрой» удельный вес фонда оплаты труда в общем объеме выполненных работ составил всего 2,2%, тогда как при подготовке проектно-сметной документации доля зарплаты в расходах должна учитываться не менее 20% расходов.

Анализ поступления налоговых платежей предложено сделать по всем муниципальным контрактам.

Глава республики Михаил Игнатьев подчеркнул, что вопросы устранения серой занятости, собираемости налогов активно обсуждаются при подведении итогов социально-экономического развития муниципалитетов, на заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чувашской Республике. Население поддерживает позицию руководства республики.

Главы администраций районов и городов должны результативнее работать с каждым неплательщиком, активнее проводить комиссии по недоимщикам. «Каждый муниципалитет должен проанализировать, что происходит в сфере закупок. Вы знаете каждого налогоплательщика. Если подрядчик не платит налоги, это должно быть основанием для включения его в список недобросовестных подрядчиков. Мы должны наводить порядок», – заключил он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики