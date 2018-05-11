Тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортом на 2018 год увеличены на 3,7%

10 мая в ходе заседания Кабинета Министров Чувашской Республики, которое провел Глава Чувашии Михаил Игнатьев, принято постановление о регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Чувашской Республики.

Тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщениях на 2018 год увеличены на 3,7%.

В пригородном сообщении оплата проезда наличными денежными средствами составит 2,72 рубля/км (рост на 10 копеек), картами для безналичной оплаты проезда — 2,17 рубля/км (рост на 8 копеек), в междугородном сообщении — 2,97 рубля/км (рост на 10 копеек).

И.о. руководителя Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Ирина Крылова пояснила, что основанием для пересмотра тарифов стало обращение ГУП Чувашской Республики «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии, которое предложило установить тарифы с учетом прогнозного уровня инфляции на 2018 год.

Глава республики Михаил Игнатьев поручил профильным министрам и главам администраций районов и городов держать на постоянном контроле ситуацию с ценами на проезд на нерегулируемых маршрутах. Он подчеркнул, что нельзя допустить необоснованного роста цен, необходимо создавать конкурентную среду.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики