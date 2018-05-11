Нормативные правовые акты Чувашии приведены в соответствие с федеральным законодательством

С 1 января 2019 года вступит в силу федеральный закон, упраздняющий понятие «дачное хозяйство». На смену ему придут определения «садовый земельный участок» и «огородный земельный участок».

10 мая на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики соответствующие изменения были внесены в региональное законодательство. Как отметила министр юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики Наталья Тимофеева, все нормы, которые ранее действовали относительно дачных хозяйств, впредь будут распространяться на огородничество и садоводство.

«Если где-то в кадастровых паспортах собственников фигурирует данное понятие, необходимо будет актуализировать документы в Росреестре», –сообщила она.

Отмечено, что при заключении договоров купли-продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики или государственная собственность на которые не разграничена, земля будет предоставляться без проведения торгов.

Всего в республике официально зарегистрировано порядка 133 тысяч земельных участков для садоводства и более 23 тысяч – для огородничества. Наибольшее количество участков расположены на территории города Чебоксары, Цивильского, Чебоксарского, Мариинско-Посадского и Моргаушского районов.

«С учетом федерального закона приводятся в соответствие юридические понятия. Важно довести это правильно до людей, чтобы не было неверных трактовок, ведь новый закон затрагивает практически 156 тысяч семей республики», – заметил Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александр Иванов предложил включить в перечень тем для освещения в СМИ, получающих субсидии из республиканского бюджета, тему «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства)».

С целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными законами Правительством республики принят ряд других постановлений. Временно исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшовпредставил изменения в Порядок учета лиц, желающих усыновить/удочерить детей на территории Чувашской Республики. В частности, теперь гражданам, желающими усыновить ребенка, не потребуется предоставление справок из пенсионного фонда и из органов внутренних дел – достаточно будет указать необходимые сведения в заявлении, а органы опеки и попечительства сами запросят их подтверждение у уполномоченных органов.

Принят проект постановления, подготовленный Минстроем Чувашии, в соответствии с которым срок, на который могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, увеличен с 5 до 10 лет.

В ходе заседания также были рассмотрены и одобрены новые Правила предоставления средств из республиканского бюджета организациям, осуществляющим образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования.

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики некоммерческим организациям для реализации социальных проектов в области охраны труда.

Кроме того, были дополнены новыми функциями полномочия Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики и Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики