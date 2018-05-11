Гимн Победы — вместе со всей страной

В Чебоксарах состоялась всероссийская акция

8 мая сотни людей спели хором песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы».

На Красной площади собрались чебоксарцы и гости города. Пришли ветераны и их семьи, много молодежи — студентов и волонтеров. Присоединиться к огромному хору могли все желающие. И даже те, кто в это время был далеко от Красной площади: прямую трансляцию с места всероссийского флешмоба вели Национальное телевидение и Т?ван радио.

Перед началом акции горожан и гостей столицы Чувашии поздравил заместитель главы города Чебоксары Виктор Горбунов, напомнивший о цене Победы над фашизмом.

8 мая людей объединила песня, ставшая настоящим гимном Победы. Акция проходит уже третий год подряд. Пришедшие в этот час на Красную площадь люди пели под живое исполнение. Выбор пал на группу «Река времени», солисты которой перед началом всероссийского флешмоба напомнили собравшимся слова известной песни. «С нами поет вся страна, и наш голос должен хорошо звучать в общем хоре», — объяснили музыканты. И ровно в шесть часов пополудни грянуло: «Это праздник со слезами на глазах»…

Затем акция плавно перетекла в концертную программу «Победа одна на всех», которую начала все та же «Река времени», а продолжили другие вокальные ансамбли и творческие коллективы. Причем звучали как любимые народом песни военного времени, так и современные ритмы.

Фото Максима Васильева

Акция впервые проходила не под трансляцию с пением военного хора, а под живое исполнение «Дня Победы» местным вокальным ансамблем.