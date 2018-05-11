Подписаться на «Советскую Чувашию» можно по сниженной цене

Дорогие читатели!

С 10 по 20 мая во всех почтовых отделениях проходит Всероссийская декада подписки.

Газету «Советская Чувашия» в этот период вы сможете выписать по сниженным ценам.

Стоимость полугодовой подписки с доставкой на весь комплект издания составит 609,42 руб., для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп – 514,56.

Выпуск за четверг в Декаду вы сможете выписать всего лишь за 288,36 руб., льготная категория граждан – за 254,46 руб.

В другие дни цена полугодовой подписки на весь комплект «Советской Чувашии» будет стоить 708,12 руб., на четверговый выпуск – 331,5 руб.