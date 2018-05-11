Майский указ Президента нацелен на победу

Символично, что накануне праздника был обнародован указ Президента Владимира Путина о приоритетных национальных целях развития России на период до 2024 года. Речь идет об осуществлении прорывных научно-технологических и социальных преобразований, сказал Глава Чувашии Михаил Игнатьев, открывая вчера очередное заседание правительства. Это касается демографии, здравоохранения, образования, строительства жилья и формирования современной городской среды, экологии, строительства безопасных и качественных дорог, повышения производительности труда и поддержки занятости, науки, цифровой экономики, культуры, предпринимательства, международной кооперации и экспорта. Стоит задача вдвое снизить уровень бедности населения.

Михаил Игнатьев поручил министрам начать подготовку предложений по своим направлениям. Определенный задел уже имеется, констатировал он. Разработан и действует ряд практик, применяемых в том числе и в других регионах. Задача непростая, но иного варианта у нас нет — только нацеленность на победу, сказал Глава республики.

Координация реализации указанных направлений лежит на профильных министерствах. Как доложил вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, за ведомствами и местными органами власти будут закреплены конкретные сферы ответственности. После утверждения 12 проектов федеральным правительством они будут рассмотрены на республиканском совете по приоритетным программам.

Вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина доложила о подготовке финансовых параметров реализации указа. В ближайшее время они станут известны, и бюджет 2019 года будет принят с учетом этих приоритетов.

Как бы в продолжение темы прорывных направлений на заседании были приняты поправки в республиканский закон об установлении критериев для объектов, получающих право на аренду земельных участков без проведения торгов. Данная преференция для предпринимателей, реализующих крупные инновационные проекты, была введена три года назад по инициативе Главы республики.

Представивший проект Владимир Аврелькин рассказал о первых результатах этого нововведения, подчеркнув, что такая норма предусмотрена, прежде всего, для порядочных предпринимателей. Практически реализовано 4 проекта на общую сумму инвестиций около 700 млн рублей. До 2020 года сумма инвестиций должна составить более 1 млрд рублей, количество новых рабочих мест — порядка 500.

До сих пор при выборе претендентов на льготное получение земли учитывались уровень налоговых поступлений вместе с заявляемой численностью новых вакансий. Согласно предложенным поправкам в закон можно будет сделать выбор в пользу того или иного. В итоге инвесторов станет больше.

фото с сайта kremlin.ru

Сразу после инаугурации Президент определил национальные цели и поставил стратегические задачи.

Комментарии

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ,

министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии:

— Новый майский указ Президента подтвердил курс на высокотехнологичное развитие нашей страны на ближайшие годы. Цифровая экономика признается новым национальным проектом. Считаю, что это очень важное и ответственное решение.

Активное внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в разные сферы экономики, в общественную жизнь, безусловно, дает качественные изменения, коснувшиеся всех граждан. Мы стали свидетелями нового этапа научно-технического прогресса, стремительно развивающаяся информационная среда диктует нам новые правила.

Многое предстоит сделать на региональном уровне: разработать нормативные документы, запустить новые цифровые проекты. Приоритетных направлений несколько. Это — развитие ИКТ-инфраструктуры, переход на отечественный софт, внедрение «умных» технологий, перевод услуг в электронный вид. Особая задача — развитие кадрового потенциала. Важная роль в работе по переходу на новую модель экономики отводится нашим отраслевым компаниям, которые имеют богатый опыт разработки и внедрения успешных технологичных решений. Большую надежду возлагаем на региональный ИТ-кластер, в состав которого вошли настоящие профессионалы своего дела. Убежден, что совместными усилиями мы сможем воплотить в жизнь самые амбициозные задачи и вывести отрасль на новый уровень развития. Главной целью всех этих преобразований остается одно — сделать жизнь наших граждан комфортнее, удобнее и качественнее.

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ЛАРИСА ТАРАСОВА,

ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, главный внештатный терапевт республики, доктор медицинских наук:

— Дефицит медицинских кадров и недостаточный уровень профессиональной подготовки — это причины, которые влияют на качество оказания медицинской помощи. Вот почему в своем новом майском указе Владимир Владимирович Путин значительное внимание уделяет совершенствованию и внедрению в Российской Федерации системы непрерывного медицинского образования. Такая система позволит нашим докторам, не уходя надолго со своего рабочего места, выбирать для себя траекторию собственного развития, интересного и необходимого в данный момент как самим врачам, так и их лечебному учреждению.

В медицинских организациях активно внедряются новейшие технологии, и, естественно, доктор должен быть готов к этим новшествам. На сегодняшний день Институт усовершенствования врачей Минздрава республики, а также Чувашский госуниверситет представляют несколько программ, которые уже аккредитованы на портале системы непрерывного медицинского фармацевтического образования Минздрава России. Они позволят докторам, обучившись в рамках различных интерактивных мероприятий и семинаров, стать конкурентоспособными и внедрять новейшие технологии в наше здравоохранение.

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ИННА ИСАЕВА,

депутат Государственного Совета Чувашии, директор гимназии № 5:

— В майском указе уделяется внимание образованию технологическому. Владимир Владимирович Путин хорошо сказал, что современный человек в своей образованности может не только воспроизводить информацию, потому что начитался разных книг. Это человек, который мыслит и знает, как преобразовать науку в дело. Мы сегодня говорим не просто о развитии интеллекта, мы говорим об умении заниматься ремеслом и решать производственные задачи. Наш нынешний пятиклассник через 12 лет будет работать на страну и управлять ею. Он будет пополнять социальную сферу налогами, потому что будет думать о производстве. Важно, что в майском указе звучит вопрос о компетентности педагога. Это сейчас не просто учитель, он может выступить в роли консультанта, может, применяя цифровые технологии, помочь ребенку разобраться в?разном материале. Уделяется внимание образованию гармоничного человека, обладающего широкой картиной мира в технологии, науке, культуре. Школа должна быть интересной, и учитель должен смотреть на ученика как на человека, который скоро будет строить нашу страну.