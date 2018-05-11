О тех, кто уже не придет никогда — помним…

Букетики гвоздик и траурные венки, песни военных лет и минута молчания. Как и в прошлые годы 9 Мая в Чебоксарах началось с возложения цветов к Вечному огню

у Монумента Воинской Славы.

Почетными участниками церемонии стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Вместе с ними память погибших почтили Глава Чувашии Михаил Игнатьев, члены правительства и депутаты Госсовета, руководство города Чебоксары и депутаты Горсобрания, представители политических партий, духовенства, общественных организаций.

После минуты молчания собравшиеся у монумента возложили цветы и венки к Вечному огню. Затем в часовне Иоанна-воина прошла панихида в память о жертвах Великой Отечественной войны. А потом, сообщают в пресс-службе Администрации Главы республики, Михаил Игнатьев пообщался с ветеранами, тепло поблагодарил их за Великую Победу, за героизм и безмерное мужество во время войны, за ратные подвиги в военные и послевоенные годы.

Елена Кузнецова

По традиции перед 9 Мая в Чебоксарах почтили память бойцов, умерших в эвакогоспиталях города во время Великой Отечественной войны.

Ветераны войны, депутаты, юные кадеты и пожилые чебоксарцы возложили цветы к братской могиле на кладбище на улице Богдана Хмельницкого, где похоронено более 80 солдат, скончавшихся от ранений.

Первые эвакогоспитали были сформированы еще в начале июля 1941 года. До июня 1942-го на территории республики было развернуто 14 эвакогоспиталей: по три в Алатыре и Чебоксарах, два в Канаше. По одному эвакогоспиталю было открыто в Цивильске, Шихазанах, Вурнарах, Шумерле, Козловке, Мариинском Посаде. Какие-то госпитали объединялись, открывались дополнительные лазареты, только поток раненых не иссякал. И медики самоотверженно их лечили, а жители Чувашии помогали, чем могли: приносили урожай из своих садов и огородов, ухаживали за выздоравливающими, подменяли санитаров, сдавали кровь. По сравнению с 1935 годом в 1941-м количество доноров выросло в 12 раз, а количество заготовленной крови в 1942 году по сравнению с 1941-м увеличилось в 8 раз, в 1943-м — уже в 45 раз.

Ежедневно более пяти тысяч раненых бойцов получали лечение в Чувашии. Эвакогоспитали размещались в лучших помещениях — больницах, общественных зданиях, школах, детских садах.

За годы войны госпитали республики возвратили в строй более 70% раненых и больных, но были и те, кого спасти не удалось. На памятной церемонии вспоминали о них. Собравшиеся слушали песни военных лет в исполнении городской капеллы «Классика», стояли, склонив головы в минуту молчания, вереницей шли к памятнику, возлагали цветы. Дети с сочувствием смотрели на пожилых людей, вытирающих платочками глаза, наполнившиеся слезами от горьких воспоминаний.

Уже совсем немного осталось участников тех боев, но дети войны, которые с лихвой хлебнули горя в голодные послевоенные годы, помнят и рассказы вернувшихся с фронта отцов, и тяжелый труд, когда приходилось восстанавливать народное хозяйство с нуля. Главное, чтобы никогда это не повторилось, а о войне дети знали только по играм в «Зарницу».

Алена Оленова

фото Максима Васильева

Среди фронтовиков, возложивших цветы к Вечному огню, был и журналист Петр Гурьевич Кольцов, много лет проработавший в «Советской Чувашии».