В Чебоксарах перед Домом дружбы водрузили копию Знамени Победы

Общий подвиг народов

«Копия знамени Победы — это дань памяти нашим воинам. Благородная идея — водружать ее в городах и весях. Поднимая символ Победы, мы напоминаем всему миру о ее цене, о 27 миллионах жизней, которые забрала Великая Отечественная…» Так переговаривались собравшиеся 8 мая перед Домом дружбы народов, где проходила церемония установки флагштока и водружения копии Знамени Победы.

Напомним, водружение копии Знамени Победы на флагштоках — часть культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020», который реализуется в рамках национальной комплексной программы «Держава XXI век». Ее авторы — Общественная палата РФ и Международное экологическое движение «Живая Планета». Проект ориентирован на охват максимального числа городов и регионов России и рассчитан на долгосрочный период. Финальный этап состоится в 2020 году, когда будет праздноваться 75-летие Великой Победы.

Инициатором акции на территории Дома дружбы в столице Чувашии стал председатель Ассамблеи народов Чувашии Лев Кураков. Еще в феврале его стараниями здесь был установлен закладной камень, а активисты Ассамблеи и Дома дружбы подготовили территорию.

На церемонию водружения собрались жители района, ветераны войны и труда, руководители национально-культурных объединений, представители республиканской и городской власти, учащаяся молодежь. Точную копию Знамени Победы, что было водружено над развалинами рейхстага, подняли ветераны войны и представители общественной организации «Сыны Отечества», товарищества офицеров — выходцев из Чувашии, приехавшие из столицы страны.

Знамя было поднято на высоту 1418 см (по количеству дней и ночей Великой Отечественной). Такая высота флагштока, по словам Куракова, была принята членами Ассамблеи, «чтобы всегда помнить каждые день и ночь, каждый сантиметр пути к Победе, которые прошли павшие воины».

С наступающим Днем Победы собравшихся поздравили также министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Константин Яковлев, заместитель председателя Общественной палаты Светлана Лясина, народный поэт Чувашии Валерий Тургай, почетный граж-данин Чебоксар Иван Долгушин и многие другие. Все выступающие отметили, что установка Знамени Победы перед Домом дружбы очень символична, ведь на фронтах Великой Отечественной сражались и ковали победу в тылу представители всех народов и национальностей нашей страны. Думается, было бы к месту, если бы слово о вкладе в общую победу их отцов, дедов, матерей прозвучало и из уст представителей национальных диаспор, которых было немало на церемонии. Но почему-то ни организаторы не догадались предоставить им слово, ни сами представители диаспор не решились выйти к микрофонам…

Правда, справедливости ради надо отметить, по окончании митинга и концерта в галерее Дома дружбы состоялось открытие фотовыставки «Немцы России и Германии против фашизма», которую подготовил Немецкий культурный центр. По словам руководителя центра Элоны Румянцевой, у Великой Победы очень много имен, среди которых есть и немецкие. Например, такие как советский военный летчик Николай Гастелло, разведчик Рихард Зорге, личный враг Гитлера, протестантский священник Мартин Нимеллер, обыкновенный немецкий плотник Георг Эльзер, в одиночку спланировавший и организовавший покушение на Гитлера в 1939 году и многие другие.

Фото Дома дружбы народов

Это знамя, поднятое на высоту более 14 метров, видно издалека.

СПРАВКА «СЧ»

Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова

II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на куполе здания рейхстага в Берлине Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, государственной реликвией России». Хранится Знамя Победы в Центральном музее Вооруженных Сил РФ.