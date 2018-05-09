В Чебоксарах прошел праздничный парад, посвященный Дню Победы

В Чувашии проходят мероприятия, посвященные Дню Победы.

На Красной Площади г. Чебоксары прошел праздничный парад, посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Участников парада приветствовал Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев:

«Уважаемые соотечественники!

Дорогие ветераны!

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины!

Товарищи офицеры и генералы!

Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы – родной и священный праздник для каждой семьи! В нем соединились торжество и гордость, радость и скорбь.

Мы никогда не забудем, какую высокую цену заплатил наш народ за мир на земле.

Советский Союз принял на себя главный удар фашистских захватчиков. Наши отцы и деды стояли насмерть за каждую пядь родной земли.

Напряженно трудились в тылу женщины и дети. Сколько невыносимых страданий и лишений выпало на их долю! Как тяжела была горечь утрат!

На всех фронтах мужественно воевали наши земляки. Свыше двухсот восьми тысяч уроженцев Чувашии самоотверженно сражались за свою Родину, больше половины из них не вернулись домой. Мы помним каждого. Наши сердца скорбят и сегодня.

Мы преклоняемся и перед трудовым подвигом старшего поколения, которое в кратчайшие сроки возродило из руин города и сёла, фабрики и заводы.

К сожалению, с каждым годом свидетелей той военной эпохи становится все меньше.

Сегодня в Чувашии проживают 816 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 13 400 тружеников тыла.

Мы искренне рады, что можем пожать им руку, низко поклониться и от всего сердца поблагодарить за мирное небо над головой.

Спасибо вам за настоящий героизм, стойкость, любовь к Родине и самоотверженность!

Я убежден, что время не имеет власти над величием Победы Советского народа в борьбе с фашистской Германией. Как бы ни хотели на Западе умалить значение этого подвига, наш долг – сохранить историческую правду.

Мы будем и впредь бережно относиться ко всему, что связано с Великой Отечественной войной.

Отрадно, что традиции патриотизма и уважительного отношения к героическому прошлому перенимает и молодежь.

Как отмечает наш Верховный главнокомандующий, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы обязаны передать молодому поколению стабильность и мир на планете, суровую героическую правду и память об Отечественной войне, дух и смысл Великой Победы, чтобы наши потомки так же сильно любили Россию.

Мы видим, с какой гордостью несут портреты прадедов юные участники шествия «Бессмертный полк», как бережно относятся к георгиевской ленточке, как возлагают цветы и зажигают свечи у мемориалов и обелисков погибшим воинам и замирают в минуте молчания…

Для всех поколений россиян Великая Победа стала неисчерпаемым источником силы, основой единства народа.

Дорогие друзья!

С Днем Великой Победы!

Слава победителям!

УРА!»