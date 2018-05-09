Михаил Игнатьев принял участие в праздновании Дня Победы в Новочебоксарске

9 мая Глава Чувашии Михаил Игнатьев с супругой Ларисой Юрьевной и сыном Иваном в Новочебоксарске принял участие в праздничном митинге, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии также участвовали член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вадим Николаев, министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов, глава города Новочебоксарска Олег Матвеев, глава администрации города Новочебоксарска Ольга Чепрасова, другие официальные лица, жители и гости Новочебоксарска.

Обращаясь к участникам митинга, Михаил Игнатьев подчеркнул, что 9 мая – День Победы – священная дата для каждого россиянина, день национальной гордости и воинской славы великой России. «В этот день мы с любовью и уважением чествуем ветеранов, всех, кто не щадил себя во имя Победы: защищал родную землю на полях сражений, мужественно выстоял блокаду, беззаветно трудился в тылу, поднимал страну из руин в послевоенные годы. Мы с благодарностью склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны», – отметил он.

Страшная война унесла миллионы жизней. Из 13 деревень, на месте которых в послевоенные годы начал строиться Новочебоксарск, около 1000 воинов ушли на фронт. Они проявили в битве с врагом мужество, героизм и отвагу. 765 из них погибли. «Сколько бы ни прошло времени, память о подвиге защитников Отечества навсегда останется в наших сердцах», – констатировал Глава республики.

Руководитель региона акцентировал, что Вооружённые силы России сегодня способны отразить любую агрессию, защитить жителей нашей страны и её союзников. «Уверен, под руководством Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, Президента России Владимира Путина мощь и влияние нашей Отчизны будут возрастать», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

«Наша сила – в сплоченности и преданности родной земле, республике, городу, любимой России! И пусть этот День Великой Победы объединяет всех нас за идеалы добра и человечности! Слава народу-победителю! С Днем Победы», – поздравил он.

Участник Великой Отечественной войны Георгий Борков пожелал молодому поколению победителей всегда жить и работать под мирным небом в свободной стране: «Наш долг – помнить, какой ценой досталась победа».

Георгий Борков ушел на фронт в 1942-м и сражался за Родину до апреля 45-го. Связист артиллерийского гвардейского полка Борков прошел Украину, Молдавию в составе 3-го Украинского фронта, затем его перебросили на Белорусский фронт. Военная дорога его пролегла через Польшу, Бранденбургскую провинцию Германии. В Берлин он не смог попасть: был ранен на Зееловских высотах в апреле 45-го. Фронтовик до сих пор носит под сердцем осколок. За годы войны его четырежды настигали пули, два раза был тяжело ранен.

После войны Георгий Петрович окончил Ивановский автотранспортный техникум. В Новочебоксарск приехал в 1963 году. Работал в управлении механизации, в Стройтресте № 4, на «Химпроме».

Учащийся 10 класса средней общеобразовательной школы №14 Дугин Илья отметил, что подрастающее поколение гордится подвигом ветеранов, которые мужественно прошли через все испытания войны. Илья – стипендиат Главы Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность, активный участник юнармейского движения. Он рассказал о школьном проекте «Мы помним», который стартовал в 2017 году. Ребята занимаются поиском информации о солдатах Чувашии, погибших и без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны в Смоленской области.

«Мы, молодые, – будущее России. И это будущее зависит от того, какими мы станем, что именно будем знать и помнить о нашем прошлом. Обещаем, мы не подведем. Мы помним, мы гордимся. И пусть весь мир живет только в мире. А о войнах напоминает лишь этот священный праздник», — сказал он.

Собравшиеся почтили память погибших солдат Великой Отечественной войны минутой молчания, в небо вознеслись воздушные шары цвета Победы.

По завершении торжественной части участники митинга возложили цветы к памятнику павшим героям.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики