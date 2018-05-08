Правнуки написали о войне

И поняли ее сердцем



В маленьком зале Чувашского национального музея яблоку негде было упасть. Не помогли и дополнительные стулья, втиснутые вдоль стены, все равно оставались толпящиеся в дверном проеме. Организаторы явно не рассчитывали на такое количество желающих посетить церемонию награждения победителей и призеров городского конкурса сочинений и исследовательских работ «Герои моей семьи».

В 2016 году по инициативе управления администрации города Чебоксары и городского центра мониторинга и развития образования был объявлен конкурс среди школьников 5-7 классов. Ребятам предлагалось по воспоминаниям родственников, по сохранившимся в семейных архивах письмам, фотографиям, документам написать литературно-творческие работы о своих прапрадедушках и прапрабабушках, в чьи судьбы внесла свои, порой очень жестокие правки, Великая Отечественная война. Конкурс нацелен на укрепление преемственности поколений. Это особенно актуально сейчас, когда в мире появилась масса псевдоисследователей, переписывающих итоги Великой Отечественной войны на свой вкус, наплевав на исторические документы и факты.

По богатому материалу, собранному чебоксарскими школьниками в прошлом году, была издана книга «Правнуки о войне». Идея показалась настолько замечательной, что члены жюри — преподаватели филологических факультетов ЧГУ, ЧГПУ и Чувашского республиканского института образования, предложили продолжить конкурс и в нынешнем году. В итоге вышла в свет вторая часть этой книги, которую на церемонии награждения вручали всем, кто так или иначе причастен к ее появлению.

Начали с первого, почетного ряда, где сидели ветераны Великой Отечественной и Афганской войн, ветераны труда. Володе Бодне было 10 лет, когда грянула война. «Я – тыловик, — Владимир Федорович бережно прижимает подаренную книгу. – Мальчишкой начал работать в колхозе. Сначала прицепщиком, потом трактористом, комбайнером, когда взрослых мужиков уже не осталось, всех призвали на фронт».

У Юли Лаврентьевой, шестиклассницы чебоксарской школы №60 в книгу вошло сочинение. Начинается оно так: «Мой дедушка записал воспоминания ветерана войны, моей двоюродной прабабушки…» А Юля пропустила эти воспоминания через призму собственного, детского восприятия, согласовала результат с дедушкой и изложила простым языком, пояснила ее классный руководитель Светлана Симакова. Светлана Ильинична приятно удивлена, что работы обеих ее воспитанниц, принявших участие в конкурсе, попали в книгу. Энергичная Юля заявив, что готова продолжить изучение семейных хроник, устремляется в раздевалку. Учительница одобрительно кивает и доверительно говорит: «Хорошо, что есть такие дети. А ведь у некоторых все мимо проходит. Начинаешь объяснять, показывать — уткнутся в телефоны, и молчок… Со старшими было легче, когда работала в техникуме. Там многие серьезно интересовались военной тематикой, подвигом советского народа в Великой Отечественной войне».

Награждение так бы и прошло по стандартной схеме: выход к столу с книгами, получение экземпляра, иногда позирование для снимка (если сопровождающее лицо захватило фото или видеокамеру) – и на место. Но Максим Хабаров из 11 класса 27 школы внес нотку душевной теплоты в традиционный сценарий. Получив книгу, он прошел вдоль первого ряда, искренне пожимая руку каждому почетному гостю. И тут же покинул зал.

Рослый, крепкий парень не мог сдержать подступивших слез. «Ну что ты, что ты…», — ласково шептала ему мама, поглаживая по плечу. Пока сын справлялся с эмоциями, Екатерина Хабарова рассказала, что они были одними из первых участников «Бессмертного полка» в Чебоксарах, в том мае их собралось всего несколько десятков человек. С тех пор Максим всегда принимает участие в этой акции, знает биографии всех своих родственников-участников войны.

«Растрогался, такое со мной нечасто бывает, — вступает в разговор юноша. – Когда вижу людей, которые прошли через военные трудности, охватывает гордость за них. Они отстояли Отечество, поборов, прежде всего, свой страх. Ведь сколько смертей видели рядом, и сколько раз сами были на волоске от гибели! Подход к ним не планировал, все получилось спонтанно. Вот сидят они в ряд – с орденами и медалями на груди, и подумалось «Раз так близко, то почему бы не поблагодарить их за все?» Ведь они всем нам, сегодняшнему поколению, дали жизнь. Самое заветное мое желание – чтобы никогда и нигде не было войны».