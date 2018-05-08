Красноармейца из Чувашии опознали по медальону

Автор: Евгений ШумиловВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

 Накануне Дня победы   в  Новгородской  области    захоронили  красноармейца из Чувашии,   найденного во время  «Вахты Памяти»

 8 мая в поселке Мясной Бор Новгородской области  прошла панихида по бойцам и командирам Красной Армии, чьи останки были найдены и подняты в ходе  Вахты Памяти в апреле-мае 2018г.  Отыскали поисковики и   останки  нашего  земляка,  красноармейца Михаила  Христофоровича Христофорова. Опознать  бойца удалось по найденному при нем   солдатскому медальону.

Уроженец  деревни Байдеряково 1911 года  рождения   был призван  в ряды РККА Чебоксарским райвоенкоматом  Чувашской АССР в июле 1941 года. Имя  Михаила Христофорова увековечено в Книге Памяти Чувашской Республики  (часть 1, том 3).

  Останки бойцов  были захоронены на воинском мемориале поселка Мясной Бор. Для участия в торжественном захоронении  приехали родственники  бойца —  жена сына Михаила  Христофорова  Зинаида Яковлевна Михайлова, внук  красноармейца  Владимир  Михайлов и   его правнучка Нина Михайлова.

 

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