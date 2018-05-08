Красноармейца из Чувашии опознали по медальону

Накануне Дня победы в Новгородской области захоронили красноармейца из Чувашии, найденного во время «Вахты Памяти»

8 мая в поселке Мясной Бор Новгородской области прошла панихида по бойцам и командирам Красной Армии, чьи останки были найдены и подняты в ходе Вахты Памяти в апреле-мае 2018г. Отыскали поисковики и останки нашего земляка, красноармейца Михаила Христофоровича Христофорова. Опознать бойца удалось по найденному при нем солдатскому медальону.

Уроженец деревни Байдеряково 1911 года рождения был призван в ряды РККА Чебоксарским райвоенкоматом Чувашской АССР в июле 1941 года. Имя Михаила Христофорова увековечено в Книге Памяти Чувашской Республики (часть 1, том 3).

Останки бойцов были захоронены на воинском мемориале поселка Мясной Бор. Для участия в торжественном захоронении приехали родственники бойца — жена сына Михаила Христофорова Зинаида Яковлевна Михайлова, внук красноармейца Владимир Михайлов и его правнучка Нина Михайлова.