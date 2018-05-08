В Чебоксарах прошла патриотическая акция «Имя героя – шаги Победы»

7 мая в Чебоксарах впервые прошла акция «Имя героя – шаги Победы», приуроченная к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Акция проходила у Монумента Воинской Славы. В ней приняли участие ученики всех школ города. К мероприятию они начали готовиться заранее. В течение апреля 1418 обучающихся вместе с учителями, родителями вышивали на желтых платочках имена героев ВОВ своей семьи.

Цифра 1418 выбрана не случайно: именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Сегодня все школьники связали платочки в единую цепочку и пронесли память о Победителях по дорогам аллеи.

С приветственным словом к участникам патриотической акции обратились начальник управления образования администрации г. Чебоксары Дмитрий Захаров, депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов Елена Турханова, ветеран труда Миранда Кольцова, главный хранитель Чувашского национального музея Оксана Меженькова.

«В преддверии празднования 9 мая мы чтим память наших дедов, прадедов. Сегодня мы проводим символическую акцию. 1418 имен уроженцев нашей республики на платочках, которые мы объединим воедино, что будет символизировать неразрывную связь с героями Победы. Хочу поздравить всех вас с этим светлым, сложным и важным праздником», – отметил Дмитрий Захаров.

Цепочка из платочков с именами участников Великой Отечественной войны будет сохранена на долгие годы. Весь памятный материал по завершении акции был передан Чувашскому национальному музею.