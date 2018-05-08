Поздравления ко Дню победы

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

От имени всего коллектива филиала ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Великим праздником — Днем Победы!

9 Мая — великая дата, воспетая в стихах и песнях, омытая слезами матерей и жен, встреченная ликованием миллионов людей. Она олицетворяет мощь русского характера, силу народного единства. Пройдут годы, сменится не одно поколение, но этот день будет всегда уважаемым и почитаемым нашим народом, потому что это символ мужества и чести, доблести и отваги, подвига и самопожертвования.

Это день памяти и скорби. В те далекие годы линия фронта проходила не только там, где грохотала канонада. Миллионы советских людей в тылу, работая на фабриках и заводах, ковали и приближали долгожданную победу. В их числе и те, кто принимал участие в создании мощного энергетического комплекса нашей страны. Огромное спасибо ветеранам чувашской энергетики, чей труд бесценен, а знания и опыт передаются из поколения в поколение.

В этот торжественный день примите искреннее поздравление с великим праздником и пожелания здоровья, счастья, благополучия. Мира вам и вашим близким. Крепкого здоровья и счастливых лет. С Днем Победы!

Дмитрий Иванов,

заместитель генерального директора

ПАО «МРСК Волги» — директор филиала «Чувашэнерго»

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Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляю вас с наступающим праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы — это значимый и волнующий праздник, в котором слились воедино боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы. Это день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в трудные послевоенные годы.

В этот светлый и теплый майский праздник искренне желаю вам, вашим родным и близким на долгие годы яркого солнца и мирного неба, добра, семейного благополучия, крепкого здоровья, неиссякаемого счастья, любви и хорошего настроения!

С глубоким уважением

Виктор Горбунов,

генеральный директор ООО «ОЖДХ»,

депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов

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Дорогие ветераны!

От имени коллектива следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

В наших сердцах жива память о защитниках и освободителях Родины, о тех, кому мы обязаны мирной жизнью, настоящим и будущим России. Не жалея жизни, не щадя сил, вы боролись за Отечество, его независимость, честь и свободу.

Мы благодарны вам за ратный и трудовой подвиг в военное лихолетье, за то, что после войны героическими усилиями вы возрождали страну, строили мощную и сильную державу!

Желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Низкий вам поклон за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу!

С глубоким уважением

Александр Полтинин,

руководитель следственного управления

Следственного комитета РФ по Чувашской Республике

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Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со всенародным праздником — Днем Великой Победы!

73 года прошло, как победоносно завершилась Великая Отечественная война советского народа с фашистской Германией.

Миллионы сыновей и дочерей нашей Родины погибли во имя ее свободы и независимости, во имя жизни на Земле.

Вечная им слава и память!

Миллионы людей самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым.

Вернувшиеся домой с победой незамедлительно взялись за восстановление разрушенной войной экономики и вместе со всем народом за короткий срок восстановили ее.

Время не властно над этими величайшими годами ХХ века, над массовым героизмом.

Мы, нынешнее поколение, бесконечно благодарны людям военных и послевоенных лет и одновременно беззаветно верны их боевым и трудовым традициям и говорим им, живым и мертвым: «Ваше дело в надежных руках, мы делаем все для дальнейшего укрепления экономического и оборонного могущества Отечества, для поддержки его Вооруженных сил».

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, силы духа и оптимизма, дальнейших успехов в ратном и мирном созидательном труде.

Николай Малов,

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации