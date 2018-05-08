Михаил Игнатьев: «Чувашия готова к реализации нового майского указа Президента России»

7 мая Президент РФ Владимир Путин подписал новый майский указ, в котором определены приоритетные национальные цели развития России на период до 2024 года.

В документе обозначены 17 пунктов, которые необходимо выполнить «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

Так, Правительству России поручено обеспечить до 2024 года достижение ряда важных показателей: увеличение продолжительности жизни до 78 лет, а суммарного коэффициента рождаемости – до 1,7, снижение в 2 раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, доведение объема жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год, рост количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа.

Кроме того, Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира при обеспечении темпов экономического роста выше мировых и сохранении макроэкономической стабильности, а также создании в базовых отраслях экономики высокопроизводительного ориентированного на экспорт сектора. Также Президент ожидает, что страна войдет в мировой топ-10 по качеству общего образования и в топ-5 по научным исследованиям и разработкам в приоритетных областях.

Положения майского указа также касаются цифровой экономики, сфер здравоохранения, образования, культуры, экологии, строительства автодорог и улучшения логистики в целом, а также повышения производительности труда и развития малого бизнеса.

Как отмечает Глава Чувашии, республика готова к выполнению нового майского указа Президента России. «По всем основным направлениям, определенным Владимиром Путиным в качестве приоритетов, у республики есть хорошие заделы», – подчеркивает Михаил Игнатьев.

В 2017 году продолжительность жизни населения достигла исторического максимума за все годы наблюдения в республике и составила 72,7 года, что сопоставимо с российскими показателями.

На протяжении ряда лет Чувашская Республика демонстрирует наиболее низкие показатели младенческой смертности. За 5 лет она сократилась в полтора раза и достигла показателя 3,3 промилле на 1 тыс. родившихся живыми. По итогам 2017 года Чувашия занимает 2-е место среди 85 субъектов Российской Федерации по снижению данного показателя.

Сегодня занятия физкультурой и спортом стали неотъемлемой частью жизни почти каждой семьи Чувашии. В 2017 году свыше 478 тысяч жителей республики (41,8% населения Чувашии) систематически занимались физической культурой и спортом. По данному показателю Чувашская Республика в числе передовых регионов России (в 2016 году в России – 34,2 %; в ПФО – 35,5 %; в Чувашии – 40,5%).

Во всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации за 2017 год Чувашская Республика заняла 3-е место среди регионов с численностью населения до 2 млн человек.

За последнее десятилетие в спортивную инфраструктуру региона инвестировано более 6 млрд рублей. По обеспеченности граждан спортивными сооружениями республика демонстрирует один из лучших показателей в стране.

Владимир Путин поручил также обеспечить оптимальную доступность для населения (в том числе для жителей населённых пунктов, расположенных в отдалённых местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Чувашия стала первым регионом в России, где была создана широкая сеть офисов общеврачебной практики. В республике уже обновлен каждый 4-й фельдшерско-акушерский пункт, а к 2020 году будет обновлен каждый 3-й.

Президентом России в сфере экологии поставлена задача эффективного обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов.

Отметим, в республике уделяется самое пристальное внимание улучшению качества окружающей природной среды, повышению экологической безопасности. С 2015 года Чувашия уверенно сохраняет позиции в десятке регионов-лидеров с самой благоприятной экологической ситуацией, среди регионов ПФО в 2017 году заняла 1-е место.

Проекты по современной утилизации твердых коммунальных отходов, реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске и созданию комплекса по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражная» в Чебоксарах признаны лучшими инвестиционными практиками в России.

В 2018 году начнется строительство мусороперегрузочных станций в Канаше.

Ведутся работы по подготовке к строительству второй карты складирования полигона твердых коммунальных отходов в Новочебоксарске, которая будет введена в эксплуатацию в 2019 году.

В текущем году продолжится реализация III этапа III очереди проекта «Реконструкция биологических очистных сооружений в Новочебоксарске», что позволит предотвратить экологический ущерб реке Волге.

Ввод в эксплуатацию первой карты складирования полигона твердых коммунальных отходов позволил приступить к ликвидации одной из горячих экологических точек республики – Пихтулинской свалки.

Во II квартале 2018 г. планируется начать рекультивацию санкционированной свалки твердых бытовых отходов, расположенной у д. Ильбеши в Чебоксарском районе.

Президент РФ Владимир Путин особое внимание уделяет обеспечению доступным жильём семей со средним достатком, в том числе созданию возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%; увеличению объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год.

«У строительной отрасли Чувашии есть все возможности для решения поставленных задач. С 2010 года под жилищное строительство переведено более 2 тысяч га земель сельхозназначения. На данный момент освоено лишь 40%. Благодаря конструктивному взаимодействию с федеральным центром значительные объемы бюджетных средств направляются на строительство современных социальных объектов, улучшение жилищных условий граждан. Наша общая задача — обеспечить качество проводимых работ, строить больше стандартного жилья», – акцентирует Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Владимир Путин поручил создать в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе высокопроизводительный экспортно ориентированного сектор, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами.

Сельское хозяйство Чувашии является привлекательной для инвестиций отраслью, которая демонстрирует устойчивую положительную динамику. Экологически чистая продукция наших сельхозтоваропроизводителей ценится на российском и зарубежных рынках. Такие предприятия, как «АККОНД», «Вурнарский мясокомбинат», «Ядринмолоко», «Букет Чувашии», агрофирма «Ольдеевская», «Чувашхлебопродукт», «Чувашпотребсоюз», не раз подтверждали высокое качество своей продукции. В настоящее время ведется работа по наращиванию производственных мощностей в перерабатывающей отрасли, выход на рынки с новыми продуктами под брендом «Здоровое питание».

Есть результаты работы в Чувашии и по другим направлениям, обозначенным в Указе Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Желание созидать, добиваться большего характеризует народ Чувашии. А сильная сплоченная команда, нацеленная на результат, – залог успешного выполнения поставленных перед нами руководством страны задач», – подчеркивает Глава республики Михаил Игнатьев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики