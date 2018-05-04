В Чебоксарах продолжаются репетиции парада Победы

Более 1200 человек — офицеры, солдаты и курсанты — действовали энергично и слаженно, чтобы через несколько дней вся республика могла любоваться каждой минутой парада Победы.

Всего в параде Победы на Красной площади 9 мая в 12:00 примут участие более 20 парадных расчетов, 50 единиц техник и 12 орудий.

Генеральная репетиция назначена на 7 мая в 14:00.

Напомним, в этом году концепция Военного парада сохранена. После прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона в параде примут участие ретро-автомобили и байкеры. Ярким дополнением парада в рамках 73-годовщины Великой Победы станет показательное выступление подразделения специального назначения МВД Чувашии (СОБР и ОМОН) и парашютистов. Замыкать парад будут участники акции «Бессмертный полк».

9 мая в течение всего дня на Красной площади будут проходить праздничные мероприятия. День Победы завершится праздничным концертом и салютом в 22:00.

Подробнее о праздновании Дня Победы в Чебоксарах на сайте pobeda21.ru.