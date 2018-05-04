АНДРЕЙ АРТИЗОВ, руководитель Федерального архивного агентства (Росархив)

«В этом году исполняется сто лет отечественной государственной архивной службе как централизованной системе управления архивным делом. Сейчас отечественные архивы — большое хозяйство, в котором занято около 20 тысяч человек. Это 16 федеральных архивов, 169 региональных и 2064 муниципальных (число последних последовательно растет). Приоритетным направлением для нас является модернизация инфраструктуры. За последние годы при поддержке федерального бюджета введены в эксплуатацию новые здания государственных архивов Смоленской, Калужской, Ульяновской областей, завершено строительство здания Госархива в Севастополе. Усилиями региональных властей построены архивные здания в Чувашской Республике и Санкт-Петербурге».