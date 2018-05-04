На МРОТ теперь можно прожить

С 1 мая вступили в силу изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

Минимальный размер оплаты труда теперь составляет 11163 рубля в месяц, то есть равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения, сообщает Министерство труда и социальной защиты Чувашии.

Напомним, что в конце декабря минувшего года был подписан Закон о поэтапном увеличении МРОТ до прожиточного минимума. Согласно ему с 1 января 2018 г. МРОТ составил 9489 руб. в месяц, а с 1 января 2019 г. и далее с 1 января каждого нового года МРОТ будет устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.

От минимального размера оплаты труда зависит расчет социальных выплат, в том числе пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 года.