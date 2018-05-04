О публичных слушаниях

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» 29 мая 2018 года Государственный Совет Чувашской Республики проводит публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2017 год.

Предложения по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2017 год, опубликованному в газете «Республика» и размещенному на официальном сайте Государственного Совета Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.gs.cap.ru), принимаются Государственным Советом Чувашской Республики до 19 мая 2018 года по адресу: 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 10. Публичные слушания состоятся в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17). Начало в 10 часов.