В Чувашии назвали учителя года-2018. Фото

Учить, творить, не навредить!

Вынесенные в заголовок слова — из профессионального девиза воспитательницы детского сада № 19 «Родничок» города Шумерли Елены Михайловой. На прошедшей накануне первомайских праздников торжественной церемонии чествования финалистов и победителей ежегодных конкурсов педагогического мастерства Елена Александровна была названа воспитателем года Чувашии-2018.

Сама мама двух ребятишек, она призналась, что работа с малышами была ее заветным желанием с самого детства. Не все сразу получалось. Но время шло, молодая воспитательница прилежно изучала методическую литературу, наблюдала за работой более опытных коллег, активно занималась самообразованием, и вот закономерный успех.

«Я счастливый человек! Ребята называют меня мамой, и я этим горжусь, ведь в группе больше 20 детей, и каждому из них я отдала частичку своей души, своего сердца!» — светло улыбается Елена Александровна.

Вообще все финалисты и победители педагогических конкурсов — люди удивительные, многогранные, бесконечно любознательные и открытые миру. Ту же Елену Михайлову именно детский сад научил рисовать, лепить, петь и немного актерствовать.

Обладатель двух высших образований — педагогического и юридического, историк, активный спортсмен (армрестлинг и гири), организатор районного спортивного фестиваля для мужчин-учителей, поборник патриотического воспитания, руководитель секции «Юный турист», лидер инициативной группы по созданию школьного краеведческого музея… В короткой статье даже и не перечислишь всей разносторонней деятельности педагога Алгашинской средней школы Шумерлинского района Александра Малькова, удостоенного звания «Самый классный классный-2018». И вся эта энергия фактически направлена на воспитание подопечных. Александр Викторович твердо убежден, что во все времена школьное воспитание — не менее важная задача, чем образование.

«Ученик — не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который необходимо зажечь», — подчеркнул он в беседе с журналистом.

Вот и победительница в номинации «Педагогический дебют-2018» Ксения Михайлова считает, что любой учитель, прежде всего, воспитатель, и цель его — вырастить хорошего человека и достойного гражданина.

Ксения Владимировна — натура не менее разносторонняя, чем ее коллеги. Она преподает английский и немецкий языки в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий, предпочитает активный отдых, экстремальные виды спорта, театры и живопись.

Призванием, а не профессией считает свою работу педагог-психолог-2018 Александра Горелова. Она педагог-психолог Чебоксарской начальной общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2. Такого же мнения социальный педагог-2018 Ирина Сладкова, которая трудится в Канашском транспортно-энергетическом техникуме. Она гордится, что ребята ей доверяют, а их заботы — давно ее заботы.

А вот у признанной учителем года Чувашии-2018 Татьяны Андреевой иная сфера профессиональных интересов. Выпускница физико-математического факультета Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева, кандидат педагогических наук, доцент, Татьяна Юрьевна преподает математику в школе № 12 города Чебоксары и увлеченно занимается наукой. Основные направления ее научной деятельности — информатизация образования, дистанционное обучение.

Однако, как заметила она на церемонии награждения, абсолютно всех педагогов объединяет одно — беззаветная любовь к детям. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил представителей педагогической общественности за любовь к своей профессии и готовность к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию.

«Презентация лучших практик, положительного опыта стимулирует к профессиональному росту педагогов всей республики. Ваша инициативность, поиск новых технологий и инструментов в работе с детьми способствуют развитию отрасли образования», — отметил руководитель региона.

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КСТАТИ

В 2017 году 9 педагогов Чувашии стали победителями Всероссийского конкурса учителей на получение премии Президента Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей.

Фото Максима Васильева

Учитель года Чувашии-2018 Татьяна Андреева, которая будет представлять нашу республику в аналогичном конкурсе на федеральном уровне, уверена, что будущее России в руках тех, кто учит и кто учится.

123 педагога приняли участие в республиканских этапах педагогических конкурсов в 2018 году. Всего же в системе общего образования Чувашии работают около 9,5 тыс. учителей, в том числе более 6,7 тыс. педагогов выполняют функции классного руководителя; 156 педагогов-психологов и 237 социальных педагогов осуществляют психолого-медико-педагогическое сопровождение детей и их семей; 6,2 тыс. педагогов трудятся в системе дошкольного образования.