В Чувашии открываются пригородные «садовые» маршруты

Сезонным маршрутами принято считать дачные маршруты, так как основными пассажирами данных маршрутов являются дачники. Для обеспечения перевозок пассажиров к садовым участкам ежегодно в весенне-летний период дополнительно открываются пригородные «садовые» маршруты до наиболее крупных садоводческих товариществ.

Автомобильный транспорт

В текущем году планируется открыть 5 маршрутов.

Отметим, что пассажиры могут воспользоваться и рядом других пригородных маршрутов (их более 200 в республике), поскольку садоводческие товарищества встречаются на пути следования практически каждого пригородного автобусного маршрута.

С 28 апреля 2018 года ГУП ЧР «Чувашавтотранс» возобновляет работу автобусов по следующим сезонным межмуниципальным маршрутам:

№ 189 «Чебоксары – Шешкары»

Отправление с АС «Новосельская» ежедневно: 05час 55 мин, 17 час 05 мин.

№ 193 «Чебоксары – к/с Шоркино»

Отправление с АС «Привокзальная» ежедневно: 06 час 00 мин, 07 час 30 мин, 09 час 00 мин, 11 час 05 мин, 12 час 35 мин, 14 час 05 мин, 15 час 40 мин, 17 час 10 мин.

№ 249 «Чебоксары – Яуши (городское кладбище)»

Отправление с АС «Привокзальная»

по рабочим дням: 07 час 50 мин, 09 час10 мин, 11час 25 мин, 12час 40 мин.

по выходным дням: 07 час 25 мин, 08 час 35мин, 09 час 50 мин, 12 час 00 мин, 13час 15 мин, 14 час 30 мин, 15 час 45 мин, 17 час00 мин.

№ 108э «Новочебоксарск – сады Сутчево»

Отправление с ДКП г. Новочебоксарск ежедневно: 06час 00 мин, 08 час 45 мин, 14час 25 мин, 16 час 40 мин.

№ 157 «Новочебоксарск — Кугеси»

Отправление с ДКП г. Новочебоксарск:

по рабочим дням: 08 час 00 мин, 16 час 00 мин.

по выходным дням: 06 час 00 мин, 08 час 00 мин, 13 час 50 мин, 16 час 00 мин.

Железнодорожный транспорт

Напомним также, что ежедневно в летний период курсирует пригородный поезд Чебоксары-Канаш-Чебоксары. Поезд № 6502 введен в расписание с 15 апреля по 31 июля. Отправление из Канаша в 03:51, прибытие в г. Чебоксары в 06:15. Отправление из г. Чебоксары в 18:40, прибытие в г. Канаш в 21:05. Информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить круглосуточно по телефону 8-937-625-04-33, на сайте АО «Содружество» https://sodruzhestvoppk.ru, а также в мобильном приложении «Пригород».

Пригородные железнодорожные перевозки в Чувашии осуществляются по маршрутам «Канаш-Казань-Канаш», «Чебоксары-Канаш-Чебоксары», «Канаш-Алатырь-Канаш», «Алатырь-Красный узел-Алатырь» и «Шумерля-Канаш-Шумерля».

Водный транспорт

В текущем году запланирована перевозка водным транспортом АО «Чебоксарский речной порт».