В числе передовиков

Чувашия вошла в число наиболее успешных регионов Российской Федерации по индексу экономической активности, сообщает Минэкономразвития республики.

Институтом «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» опубликован сводный индекс экономической активности регионов России за февраль 2018 г. Он включил в себя анализ динамики развития пяти секторов экономики: промышленности, строительства, розничной и оптовой торговли, платных услуг населению. В число наиболее успешных по итогам февраля 2018?г. вошли восемь регионов: республики Ингушетия, Кабардино-Балкария, Мордовия, Чувашия, Бурятия, Тюменская и Новосибирская области, Еврейская автономная область. Отмечается, что по этим регионам наблюдается рост во всех секторах экономики.

В число самых проблемных в феврале попали пять регионов: Орловская и Волгоградская области, республики Коми и Удмуртия, Хабаровский край.